"Las partes tienen la obligación de encontrar un punto de acuerdo". Así ha hablado este miércoles la concejala de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca sobre la necesidad de solucionar cuanto antes los paros en el transporte urbano. "El ayuntamiento anima a las partes y les pide responsabilidad para que lleguen a un acuerdo", ha añadido Chueca.

Según la concejala, la última oferta planteada, que supuestamente caducaba el 31 de julio pero que se ha recuperado por parte de Avanza en esta nueva tanda de negociaciones, es "buena" y presenta unas condiciones de trabajo "muy por encima que las que se están firmando en Aragón en cualquier otro sector".

"No se si lo que se decidirá es esta última oferta o hay mucha diferencia entre lo que pide el comité y la oferta recuperada, pero es responsabilidad de ambos sumarse al esfuerzo que se está realizando desde el ayuntamiento y desde el Estado" ha declarado la concejala. Además ha recordado que mañana mismo se ponen en marcha por parte del Gobierno central la bonificación de las tarifas del transporte público. Este descuento se suma a la rebaja del 60% que ya se realiza desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Chueca ha recordado también la necesidad de recuperar el 20% de usuarios que se han perdido en el transporte púbico desde 2020. "Se han mantenido las frecuencias y se ha mantenido el servicio a consta de las arcas municipales", ha declarado al consejera. "El ayuntamiento ha realizado un gran esfuerzo y corresponde a empresa y a trabajadores asumir su responsabilidad". "En un momento tan complicado es necesario que todos arrimemos el hombro, seamos responsables y empaticemos con todo el entorno", ha añadido.

Según el resultado de la nueva reunión de este jueves en el SAMA, la consejera ha asegurado que podría haber una reunión el viernes en el Ayuntamiento de Zaragoza. "Si es necesario y puede ayudar a desbloquear las partes la habrá", ha dicho. Aunque ha recordado que el lugar para ponerse de acuerdo es el SAMA.

Chueca ha criticado que la Dirección General de Trabajo no ha contestado a las peticiones del ayuntamiento de mediación entre las partes. "Nos sorprende muy negativamente que quien tiene las competencias laborales delegadas por parte de la Administración general son las comunidades autónomas y la dirección General de Trabajo no ha dado respuesta ni a la empresa, ni al ayuntamiento. Es un poco sorprendente que ante una petición de ayuda de un comité no haya respuesta", ha concluido.