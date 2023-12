"Los vehículos de Irizar cumplen con todas las normativas y reglamentos". Así de contundente comienza su entrevista con este diario Íñigo Azcona, director comercial de la compañía vasca, proveedora principal en estos momentos de autobuses eléctricos en Zaragoza. Tras la polémica por las denuncias ante la supuesta falta de visión en los nuevos coches, Azcona incide en que la empresa no solo cumple con todas las reglas europeas, sino que incluso sus autocares tienen una tasa de visibilidad mayor a la exigida.

¿Cómo está Zaragoza en movilidad sostenible respecto a otras ciudades europeas?

Actualmente, es una de las mayores flotas eléctricas en España, con un 20% . La mayor es Madrid, como es lógico, pero seguida de cerca por Barcelona o Zaragoza. Estamos hablando del cuarto municipio del país, pero puedo decir que no está bien, sino que está muy bien situada.

La visibilidad de los nuevos autobuses está generando polémica, con cuatro atropellos en los dos últimos meses, convocatorias de huelga... ¿Han vivido alguna situación similar en otros lugares?

Una cosa es clara, los pilares de estos vehículos son más anchos que los de un bus convencional. Es un dato objetivo, una realidad que no podemos obviar, pero la visibilidad del vehículo es perfecta. Por hacer una analogía, si comparas dos vehículos utilitarios, puede ser que uno tenga los pilares más anchos, pero ambos cumplen con las normas. En ninguna ciudad hemos notado un revuelo como el que hay en Zaragoza, aunque sí es verdad que hemos recibido algún comentario por el tema de los pilares, sin llegar a más. De hecho, se sigue invirtiendo en este tipo de vehículos.

Otra queja es la funcionalidad de estos coches en verano, cuando las temperaturas alcanzan cotas altas. Algunos usuarios dicen que se paran.

Esa información es errónea. Los vehículos están dimensionados para trabajar a temperaturas superiores a 45 grados. Con el dato que hemos hablado antes, si hubiese un 20% de flota parada, todo saltaría por los aires.

También hubo algún retraso con los suministros. ¿Cuánto queda para recuperar la normalidad?

Ha habido una crisis de suministro brutal. Por no salir de Zaragoza, hemos visto lo que ha pasado en Figueruelas. Por ejemplo, mucha parte de la producción de chips viene desde China, donde hubo una serie de confinamientos y, si las personas están en casa, no producen. Eso luego tiene un decalaje de equis meses en el resto de la producción, y los fabricantes, operadores y usuarios estamos los últimos en la cadena. Eso ha ido bajando poco a poco y ya podemos decir que la situación actual está controlada.

Zaragoza ha sido pionera en las pruebas de los buses autónomos.

En Aragón y, concretamente, en Zaragoza, hay mucho interés en convertir la ciudad en un hub tecnológico, y el claro ejemplo es el vehículo autónomo. Este autocar ha tenido varias fases, cuyo último nivel de autonomía es la conducción completa sin conductor. Ese nivel, con la tecnología actual, no se contempla a corto plazo. Lo que sí se ha llegado es al máximo posible de la conducción autónoma, es decir, a generar un entorno controlado donde el propio vehículo sea capaz de tomar decisiones por sí solo. Por ejemplo, frenar ante un obstáculo.

Una de las ‘desventajas’ de la tecnología asociada a los autobuses eléctricos es que evoluciona a un ritmo vertiginoso. ¿Temen que las flotas que hoy son modernas queden obsoletas en un corto espacio de tiempo?

La evolución del vehículo eléctrico no escapa a las diferentes evoluciones que ha tenido el sector de la combustión. Antes, en 2008 comprabas un modelo Euro 4, y en 2012 el Euro 5 ya estaba en el mercado, con motores que cada vez contaminaban menos. Con las baterías va a ocurrir lo mismo. Lo que es el vehículo y su estructura no va a cambiar, pero la energía de sus baterías hoy es equis y mañana será equis más y. Con todo, el bus urbano ya ha llegado a ese punto de maduración donde no tiene sentido seguir metiendo más baterías, sino que vamos a ir a eficientar los sistemas.

¿Desde Irizar se confía en seguir acompañando a Zaragoza en esa transición hacia lo 100% eléctrico?

Para nosotros sería un éxito. El que un operador repita es motivo de satisfacción y que demuestra que cumples todos los estándares de calidad, de servicio, etc. Siempre vamos a tener la mano tendida a colaborar con cualquier ayuntamiento. Llevamos más de 135 años carrozando vehículos, vivimos de hacer autobuses y sabemos hacerlo.