Aragón es la única comunidad que salva escuelas rurales con tres niños

No creo que sea sostenibles escuelas de tres niños. Es un derroche que no podemos soportar salvo que queramos tirarnos por el precipicio de la ineficiencia. Ademas una escuela con solo tres niños empeora la calidad ya que normalmente son de edades diferentes y un solo profesor en un solo espacio enseña a los tres. Por si fuera poco la capacidad de que los niños socilicen copn otros de su edad es mínima. No es lo mismo conocer a 20 que a dos. En un viaje a Cuba u lugareño presumia de que en su pais un solo niño justificaba una escuela. Así esta el pais. No tienen nada de nada.