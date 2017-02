El asesino de Épila se entregó a la Guardia Civil tras mediar su familia

No se cuanto tiempo tardarán en censurar el comentario anterior. Este es el nivel. Y esto es lo que políticos y periodistas se afanan en tapar. Ocultando una porqueria que no se puede ocultar por mucho que se empeñen. En vez, de enseñar a según que indiciduos a pescar, se le ha enseñado a vivir sin trabajar. A no esforzarse, a no contribuir, a no pagar. Esos tiene unas consecuencias. Se crea un monstruo y después a esconderlo y que no se vea. Los periodistas, la pregunta que tienen que hacer en Epila es: ¿Quién y por qué quitaron a un mando de la Guardia Civil, que cumplia extraordinariamente con su trabajo?.¿Por qué unas personas tenemos que cumplir con las Leyes y otras no?¿ Por qué se hace la vista gorda y se mira para otro lado?.