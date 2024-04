Alejandro Magno

Cuatro temporadas lleva en el primer equipo del Real Zaragoza Alejandro Francés desde que Víctor Fernández le hizo debutar en la 19-20, en Copa en Socuéllamos y jugando algún partido más, hasta un total de 5, pero desde el verano siguiente como miembro indiscutible de la plantilla y la actual es la mejor ya sin discusión. Y lo es en las estadísticas y en las sensaciones, superando el nivel que dio en su segundo curso, en la 21-22, donde se puso en el escaparate, como fijo en la sub-21 y con varios clubs españoles, el Sevilla en particular pero no el único, teniéndolo en el punto de mira.

Con 30 partidos jugados, titular en 29 de ellos, todos esos completos, 2.655 minutos, tres goles... En todos los números la temporada de Francés es la mejor en el Zaragoza, ya que el récord hasta el momento lo tenía en las 28 citas ligueras como titular que llevaba a estas alturas en la 21-22, donde acabó con 33, cifra que va camino de superar en las seis jornadas que restan. También en los minutos totales (2.968) que tuvo en esa campaña, porque ya está a poco más de 300. Francés, además, es el jugador de la plantilla que más tiempo acumula en esta temporada, por delante de Maikel Mesa, que ha participado en más partidos (32), Jair y Toni Moya.

El zaragozano, desde la estrategia siempre, encauzó la victoria ante el Valladolid, puso tensión en la derrota ante el Cartagena y abrió el triunfo frente al Tenerife, por lo que con sus tres dianas, todas en casa, figura entre los defensas más goleadores de Segunda, por detrás de Sergio (Leganés), que lleva 6, y Garreta (Amorebieta), Fontán (Cartagena) y Dela (Levante), con 4. Es su curso más anotador porque hasta ahora solo había visto puerta ante el Eibar en la 21-22, un poderío que podría tener alguna muesca más, por ejemplo el balón que le sacó Pere Milla ante el Espanyol o el gol en propia puerta de Magaña ante el Eldense tras un remate suyo.

Gran partido en el derbi

Además, es el segundo jugador de la Liga con mayor promedio de balones largos precisos, solo por detrás de Arbilla (Eibar), con 5,5, y el quinto que más intercepciones por encuentro realiza, con una media de 1,6, además de estar entre los 20 jugadores del campeonato con más intervenciones de promedio en los encuentros. La importancia de Francés, central en la defensa de cuatro con Escribá y con Víctor, en este caso hasta Huesca y previsiblemente mañana en Butarque, donde actuó en la zona izquierda en el eje de tres, la posición más habitual con Velázquez, que también lo llegó a situar de manera más puntual de lateral izquierdo. Y Francés siempre ha cumplido, habitualmente siendo de los mejores del equipo, como en Huesca, donde rozó la perfección, ganando todos los duelos (6), con un alto porcentaje de precisión en los balones largos, hasta 9, y con 8 despejes.

No pintaba bien la temporada para Francés, tras un curso 22-23 muy irregular, donde en la segunda vuelta pasó a ser el tercer central, con hasta 10 partidos en el banquillo y con la llegada de más competencia con Mouriño. No se abrió la puerta para su salida en verano, al no llegar ninguna oferta cercana a lo que el Zaragoza pactó con el jugador en su renovación en 2022, y se quedó. Por entonces, en el final del mercado ya había recuperado su mejor versión.

Verano clave

Se ha perdido 6 partidos, Cartagena, Sporting, Huesca y Mirandés por estar con la sub-21 y por el innecesario descanso que Escribá le dio ante el Racing y el Eibar tras volver de la selección. Allí, en la Rojita, suma 5 encuentros de clasificación y dos amistosos, por lo que en total son 37 en este curso, donde también puede superar su récord de choques, los 42 de la 21-22 entre los compromisos con el Zaragoza y los internacionales.

Hasta cinco del Aragón en la sesión de este jueves El Real Zaragoza se ejercitó en la Ciudad Deportiva en una sesión en la que faltaron los lesionados Lecoeuche, Francho, Borge, Mollejo y Guti, todos bajas en Leganés el sábado (16.15 horas), al igual que el sancionado Mouriño. Del filial estuvieron Liso, Operé, Cuenca, Juan Sebastián y Cortés. El Zaragoza se entrena este viernes en la Ciudad Deportiva en la que será la última sesión de la semana tras la que Víctor ofrecerá la rueda de prensa habitual para viajar por la tarde a Leganés (17.00 horas). El regreso será también en bus al acabar el partido.

Le restan 6 jornadas de Liga y después unos Juegos de París donde todavía no tiene el billete asegurado por mucha injusticia que pueda parecer que el capitán de la Rojita en este curso acabe por no estar. Mosquera (Valencia), Rafa Marín (Alavés) y Huijsen (Roma) parecen más seguros que él. Es lo que tiene jugar en Primera. Y es ahí donde Francés apunta de forma clara en el próximo curso, en un verano donde tiene que renovar, ya que acaba en 2025, o salir. Y la segunda vía parece cantada, pero mientras tanto el Zaragoza disfruta del mejor Alejandro. Más Magno que nunca.

