CHA da por roto el acuerdo que dio la presidencia de las Cortes a Podemos

El Consejo Nazional de Chunta Aragonesista ha dado hoy por rotos los dos acuerdos entre las cuatro fuerzas de izquierdas en el Parlamento autonómico, entre ellos el que daba la Presidencia de las Cortes a la diputada de Podemos Violeta Barba, que ahora queda "deslegitimada".

Así lo ha anunciado hoy el presidente de CHA, José Luis Soro, en un receso de la reunión del Consejo, órgano integrado por diecinueve miembros, que se ha reunido para analizar la actual situación política generada por el retraso en la aprobación del Presupuesto de 2017 y tras la negativa de Podemos a votar el techo de gasto la semana pasada.

Soro ha recordado que el acuerdo que sirvió para que Barba ocupara la Presidencia de las Cortes "no fue un cheque en blanco" sino que conllevaba el compromiso de favorecer la tramitación de leyes y acuerdos que beneficiaran a la ciudadanía y que "se ha incumplido".

Como también el compromiso para establecer entre las cuatro fuerzas (PSOE, Podemos, CHA e IU) canales estables de comunicación para "no defraudar la confianza" depositada por la ciudadanía en las urnas.

Por eso, en CHA, ha reconocido su presidente, "vemos con tristeza ese fracaso e incumplimiento" de los acuerdos cuya primera consecuencia es que Violeta Barba "está deslegitimada como presidenta de las Cortes".

No obstante, Soro ha asegurado que "no nos vamos a molestar en pedir su dimisión porque no lo va a hacer y seguirá usurpando el cargo. Allá ella y su dignidad".

En opinión del líder de CHA, pese a haber incumplido los acuerdos "de forma sistemática" la dimisión de Barba es "una lucha perdida", si bien, ha advertido que la diputada es "una actriz secundaria. Lo principal no es la Presidencia de las Cortes si no que su partido ha torpedeado durante seis meses un presupuesto".

A partir de ahora, ha anunciado, la intención de CHA es "negociar caso por caso los asuntos que vayan surgiendo, por coherencia y responsabilidad" y teniendo en cuenta que PSOE y Podemos "no suman mayoría".

Uno de los objetivos de CHA es "hacer todo lo posible" para que Aragón cuente con presupuesto "cuanto antes", por lo que ha hecho un llamamiento al resto de fuerzas políticas para que esta semana se puedan aprobar las cuentas en Consejo de Gobierno.

Un presupuesto, ha lamentado, que llega con seis meses de retraso porque Podemos ha estado "jugando" y "despreciando a la ciudadanía".

A este respecto, ha subrayado que el acuerdo alcanzado por PSOE y Podemos para cerrar los presupuestos "solo les vincula a ellos", porque, ha advertido "nadie negocia en nombre de CHA salvo CHA".

Pero dado que este acuerdo solo afecta a una "pequeña parte del presupuesto", implica el cambio de destino de 13 millones de euros, según Soro, el "0,25 del presupuesto", y puesto que "estamos de acuerdo en el 99,75 %, no tenemos ningún problema en validar esos 13 millones de euros", ha asegurado.

Soro también espera que "no haya más sorpresas después de todo lo que hemos visto", en alusión a la negativa de Podemos a votar el techo de gasto en el pleno del pasado jueves, al tiempo que ha recordado que "las actitudes pueriles" a quien más perjudica es a quien las promueve.

El presidente de la formación nacionalista también ha asegurado que en el seno del Gobierno "no hay ningún problema" entre PSOE y CHA y ha confirmado que entre ambos partidos "siempre ha habido diálogo fluido", pero que "lo que no tiene sentido" ahora es una mesa a cuatro, "porque uno no quiere".