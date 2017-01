La DGA remite al fin un presupuesto que sigue sin convencer a Podemos

Los grupos políticos aragoneses recibieron ayer, tras varias semanas de espera, el texto completo de los presupuestos del 2017. Las cinco condiciones que presentó Podemos para garantizar una abstención en el trámite parlamentario siguen con la misma dotación que en el adelanto ya conocido, pero esta circunstancia no evitó que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, emplazara una vez más a la formación morada a una negociación previa de las cuentas. «El documento contiene propuestas que solo pueden ser apoyadas por las fuerzas de izquierda», indicó en Villanueva de Sijena. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Echenique, únicamente señaló que estudiarán el envío y criticó que la DGA lleve «cuatro meses cansando a la gente».

Lambán advirtió nuevamente de que si finalmente no se aprueban «la responsabilidad será única y exclusivamente de Podemos» y manifestó que la actitud de bloqueo podemista supone «ir en contar de los aragoneses, especialmente de los que peor lo están pasando». Pese a todo, defendió que finalmente «funcionará el sentido común» y se mostró convencido de que habrá acuerdo a cuatro para sacar adelante las cuentras.

PELOTA EN EL TEJADO

Para evidenciarlo recordó que el primer año de legislatura ha sido positivo en el desarrollo de políticas sociales. «Hemos cambiado la tendencia a la destrucción de servicios públicos que había impuesto el PP», recordó. También remarcó que los acuerdos del pacto de investidura «han sido cumplidos» y detalló las inversiones sociales previstas para el futuro. De esta forma consideró que «la pelota está en el tejado de Podemos» y emplazó al iniciar la negociación de las cifras, señalando que el presupuesto «no es algo cerrado» y que todavía está «abierto a la negociación».

Es posible que el ofrecimiento quede en saco roto porque Podemos mantiene su negativa a hablar sobre este asunto en otro marco que no sea el parlamentario. Y tal y como reconoce el presiente en la actualidad no cuenta con los votos necesarios para que se pueda dar ese paso, después de que el PP haya manifestado que votará en contra de su tramitación al no estar de acuerdo con el contenido. Así, Lambán dijo que como haría «cualquier gobierno democrático» no dará el paso hasta no estar seguro.

SAINETE SIN GRACIA

Con el documento completo de los presupuestos –a falta de lo relativo a las empresas públicas, que estará listo la semana que viene– todos los partidos tendrán un atareado fin de semana para analizar en profundidad las cifras. «El sainete tendría gracia si no estuvieran en juego las políticas que necesitan los aragoneses para este 2017», indicaron los responsables de Podemos. Echenique calificó como «irresponsabilidad» que el PSOE esté culpando a otros grupos parlamentarios de la situación generada.