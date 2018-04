Dos detenidos por apuñalar a otro hombre tras una pelea en el Gancho

Dos hombres de 41 y 43 años, V. G. y M. M., respectivamente, fueron detenidos ayer de madrugada por intentar asesinar a puñaladas a otro hombre de 35 años, J. B., en el número 71 de la zaragozana calle Boggiero, en el Gancho. La víctima recibió cinco puñaladas con un cuchillo de cocina, hallado en el lugar, pero pese a la gravedad de sus heridas permanece ingresado en el hospital Miguel Servet y no se teme por su vida. Los dos detenidos, uno de ellos tras pasar también por quirófano, están en el calabozo y, presumiblemente hoy, pasarán a disposición judicial.

La pelea, cuya causa se desconoce –se especulaba con una deuda, un asunto de drogas o una combinación de ambas–, se produjo en un piso del citado número de la calle Boggiero, de Zaragoza Vivienda, poco después de medianoche. La puerta precintada por la Policía Nacional era del primer piso, pero el charco de sangre era ayer claramente visible en la puerta central del segundo. De hecho, el rastro era nítido, en forma de gotas y huellas palmares en las paredes, por la escalera y el patio.

No debió de ser una discusión escandalosa, ya que un vecino del tercer piso aseguraba que no se enteró. «Cuando he bajado a las 6.00 horas he visto la sangre y el portal abierto de par en par, pero no se oyó nada». También mostraba su extrañeza porque, que le conste, en el inmueble solo viven su familia y otra en el tercero.

Sea como fuere, los vecinos vieron al hombre tumbado en la calle, a pocos metros del portal, y avisaron a la Policía, sobre las 0.15 horas. La llegada de las unidades permitió cortarle la hemorragia a tiempo. La víctima, de nacionalidad rumana como los agresores, fue trasladada al hospital por el 061. Ya en las inmediaciones la Policía detuvo a V. G. como presunto agresor.

DESPLIEGUE POLICIAL / El arresto de M. M., fue más complicado. Se atrincheró en su casa, en el segundo piso del número 6-8 de la calle Cinegia, y El Tubo fue cerrado durante buena parte de la madrugada, por unidades de los GOES y Seguridad Ciudadana.

Los negociadores intentaron hacerle salir, pero acabó saltando por la ventana a un patio interior y se rompió el pie. Los bomberos tuvieron que usar técnicas de rescate de montaña para sacarle y llevarle al hospital.