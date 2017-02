La DPT compensará los daños del temporal a los ayuntamientos

La Diputación Provincial de Teruel compensará económicamente a los ayuntamientos que tuvieron que contratar máquinas quitanieves y otros vehículos para atajar los problemas del último temporal de nieve en enero. Así se acordó en la reunión que mantuvo el presidente de la DPT, Ramón Millán y el vicepresidente vicepresidente, Joaquín Juste, con 17 alcaldes y los dos presidentes de las comarcas Gudar-Javalambre y Maestrazgo, «por entender que son los más afectados», según Millán, pero no descartan también mantener reuniones con Cuencas Mineras, Albarración, Matarraña o Jiloca que también tuvieron problemas con la nieve. Millán afirmó que la DPT hizo lo que pudo durante el termporal pero reconoció que tanto el Gobierno de Aragon como la institución que preside podrían haber hecho más. «Hemos de dar un paso adelante para que los ayuntamientos no se sientan solos», y también para que el temporal no modifique las inversiones que tenían previstas y «sea una merma en sus arcas». Los ayuntamientos recibirán ayudas entre 3.000 y 6.000 euros. El alcalde de Puertomingalvo Tomás Zafón, reflexionó sobre la necesidad también de concienciar a los ganaderos de «que se deberían preparar un poco más» en situaciones así.