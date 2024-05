"Me enteré de que no iba en las listas el mismo día que se publicaron"

Isabel García (Muel, 1977) lleva cinco años siendo la voz de Aragón en el Parlamento Europeo. La socialista, única eurodiputada de la comunidad durante la legislatura que ahora acaba, no repetirá en las listas para los comicios del 9 de junio, pese a contar con el apoyo masivo de la militancia aragonesa. Una decisión que muchos han interpretado como un 'castigo' de Pedro Sánchez a Javier Lambán, al colocar en su lugar a la actual senadora oscense Rosa Serrano, que de salir elegida dejaría su escaño en la Cámara Alta a Miguel Gracia, principal horna en el zapato de Lambán dentro del PSOE aragonés. Una decisión que a García le llegó "el mismo día" en el que se hicieron públicas las listas. Ahora, la aún eurodiputada atiende a este diario para valorar su situación personal y hacer balance de la pasada legislatura, reivindicando su trabajo y el de todo su grupo durante el último lustro.

Pregunta (P): Han sido cinco años muy intensos en Europa, con una pandemia y las invasiones en Ucrania y Palestina. ¿Qué balance hace de la legislatura?

Respuesta (R): Han sido muy positivos de cara a la imagen de la Unión Europea. Hemos respondido ante una pandemia y ante una guerra a las puertas de la UE de una forma en la que hemos salido reforzados, ya que hemos entendido que trabajando unidos y con la solidaridad por delante nos va mejor, aunque es verdad que nos queda la espinita del genocidio que se está perpetrando en Palestina, en el que Europa podría hacer más. Pero, en general, creo que el balance de estos cinco años ha sido muy positivo. He intentado trasladar la voz de Aragón a Europa, ya que era la única eurodiputada aragonesa y así lo he reivindicando, con la responsabilidad que ello conlleva.

(P): Por primera vez en la historia, es muy probable que tras el 9 de junio buena parte del Parlamento Europeo sea, por decirlo suave, euroescéptica. ¿Cómo de importantes son estas elecciones en el momento actual?

(R): Antes de esta legislatura veníamos de una desafección a la UE, precisamente por la respuesta ante las crisis anteriores, donde primaron las cifras económicas a las personas. En esta ha habido un punto de inflexión y se han dado pasos muy grandes que, con los discursos que hemos escuchado estos últimos meses, corren peligro. Las encuestas dicen que en muchos países la extrema derecha va a crecer, y esto puede poner en peligro las políticas en las que hemos estado trabajando. Y lo más peligroso de todo es que, hasta ahora, las grandes familias políticas del Parlamento Europeo tenían acuerdos comunes para hacer una Europa mejor, pero en las últimas semanas hemos visto como Úrsula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión, abría la puerta a negociar con la extrema derecha.

(P): Una legislatura en la que, en cualquier caso, usted ya no estará, como se ha conocido recientemente. ¿Se siente traicionada?

(R): No. Hace cinco años me propusieron estar en una lista europea, que para mí ha sido un orgullo, y tengo que agradecer a mi partido que contase conmigo. En este tiempo he sido leal a mi partido, a mi país, a mi región y a mis principios. Ahora ha habido una decisión y no puedo hacer más que respetarla.

(P): ¿Cuándo se enteró?

(R): El mismo día que salieron las listas. Casualmente, estaba viajando a un acto en Teruel en homenaje a las víctimas franquistas. Me enteré en el tren, de camino.

(P): ¿Considera que es un daño colateral de la guerra entre Lambán y Sánchez?

(R): Entiendo que ha sido una decisión en la que no se está poniendo en cuestión ni mi persona ni mi trabajo. Así me lo ha trasladado muchísima gente y agradezco enormemente el apoyo que tuve de los militantes de Aragón. Obviamente, ha habido otros factores y la repercusión ha sido que no continúe en la lista. Pero, como he dicho antes, estoy agradecida a mi partido por ponerme en su momento, aunque ahora haya decidido no contar conmigo.

(P): ¿No da rabia que todo el mundo le reconozca su trabajo y, aun así, no le permitan seguir?

(R): Al final, esto es plantear nombres en una lista. En este caso no voy a formar parte, pero estoy segura de que las personas que están van a hacer un trabajo estupendo. La vida continúa y no voy a quedarme amargada por esta decisión.

(P): Pero tenía el apoyo del 90% de la militancia…

(R): A mí eso es lo que más me vale, el reconocimiento de la gente. Siempre he entendido que en política estamos por un bien común, no por interés personal, y todos los políticos deberíamos pensar lo mismo.

(P): El pasado martes, Lambán dijo textualmente que más de la mitad de las personas que van en la lista del PSOE no le llegan “a la suela del zapato”. Y no solo eso, sino que aseguró que en 2019, tras proponerle al partido, le pusieron en una posición (la 19) en la que no creían que fuese a salir.

(R): Sé que Javier (Lambán) me tiene en buena estima y me valora. Yo también a él. Es un político que ha dado todo por esta tierra, igual que yo. Obviamente, esas palabras son motivo de su enfado, ya que la persona a la que ha apoyado la militancia no continúa en las listas. Pero creo que los diputados que van a estar, tanto los que conozco de estos años como los que no, seguirán haciendo una labor importante.

La eurodiputada socialista Isabel García, durante la entrevista con este diario.

(P): Dentro del PSOE aragonés también hay tiranteces que, de hecho, van relacionadas con esta situación. Como militante, ¿cómo ha vivido esa tensión durante todos estos años?

(R): La relación que he tenido con cualquier persona de cualquier provincia ha sido muy buena. Tengo compañeros de Huesca que me han pedido ayuda y se la he prestado, igual que en Teruel y Zaragoza. Si ha habido batallas, habrán sido más en este terreno, ya que en Bruselas no he percibido nada. De hecho, conseguimos que la carrasca de Lecina fuese árbol europeo del año y estoy muy orgullosa de ello, porque fue una de mis primeras iniciativas. Me hizo mucha ilusión, porque trabajamos conjuntamente con muchas personas de Huesca, sobre todo del Sobrarbe, que eran muy emprendedoras y tenían mucha fuerza. Y este es un ejemplo de tantos otros.

(P): Antes hablaba de la espinita clavada respecto al genocidio en Palestina. En términos de Aragón, ¿le ha quedado alguna cuestión pendiente?

(R): Tengo dos. En primer lugar, soy la ponente de un informe sobre los pesos y las dimensiones de los camiones, lo cual es muy importante para la logística de la comunidad. Íbamos a continuar las negociaciones en esta próxima legislatura, por lo que me queda esa espinita de no haber terminado personalmente el informe que he liderado. Por otro lado, tras la derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón, que tuvimos el dudoso honor de ser los primeros en llevarla a cabo, fui la primera en preguntar a la Comisión Europea si esto no se consideraba ir contra los derechos humanos, y conseguimos que en el último pleno en Estrasburgo se empezase a hablar sobre ello. Hay que continuar con esta batalla, porque desde Europa tienen que hacer algo por paralizar esta locura.

(P): En caso de que Rosa Serrano salga elegida, ¿hablará con ella para orientarle en todos estos temas o prefiere dar un paso a un lado?

(R): Obviamente, me pondré a su disposición, igual que Inés Ayala estuvo a la mía. Espero que salga y que tengamos buenos resultados. Sale en posición muy parecida a la mía (Serrano va la número 18 y García fue la 19), pero ahora hay cuatro diputados más en disputa, por el Brexit y por el último reajuste del porcentaje de ciudadanos.

(P): Ahora da comienzo una nueva etapa para usted. ¿Cuál va a ser su futuro?

(R): Bueno… (ríe) En primer lugar, lo que tengo que hacer es parar y pensar hacia dónde quiero ir. Han sido cinco años muy intensos que se han unido a otros cuatro años previos, en las Cortes, también muy intensos. En 2019 también tuve que decidir, porque gané las elecciones en Muel y salí elegida para las Cortes y, por sorpresa, para el Parlamento Europeo. De hecho, siempre que he ido en las listas el PSOE ha ganado (ríe). Pero, hablando en serio, esa decisión de irnos a Bruselas fue familiar y ahora tengo que sentarme a analizar qué es lo mejor para mí y para mi familia, porque necesito un respiro. Soy ingeniera de telecomunicaciones, pero me encanta la política y me gusta pensar que lo que hago ayuda a mejorar la vida de las personas. Con lo cual, continuaré en ella, aunque sea desde la militancia de base.

