Dueso propone consultar con militantes pactos de gobiernos y de investidura

Que difícil nos lo ponen a los militantes que nunca hemos tenido, ni aspirado a nada, ni nos han consultado nada, solo prevalecían sus intereses personales, el Javierito ofrece un contrato y la Carmen dice que nos consultará; que pena. Y antes? xk no nos consultaban?, milito desde 1986 y siempre ha sido lo mismo. Mi militancia ha servido para aupar unas veces a unos otras veces a otros, pero siempre eran los mismos. Me gustaría me dijesen xk tengo que creer ahora en sus promesas; los dos candidatos han tenido oportunidad de cambiar las cosas, pero no hicieron nada de nada, xk ahora sí. He perdido la fe y la creencia en candidatos que han estado arriba y ahora que ven las cosas mal, apelan a los militantes, amigos.. eso antes