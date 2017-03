Echenique vincula a los presupuestos su futuro como líder en Aragón

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha vinculado hoy su futuro como líder de la formación morada en Aragón a la aprobación y tramitación de los presupuestos de la comunidad de 2017.

"En este momento estamos con los presupuestos, no quiero tomar ninguna decisión personal porque no creo que la política vaya de decisiones personales, va decisiones colectivas", ha dicho Echenique en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva de Podemos, en la que ha avanzado que en cuanto se aprueben las cuentas de Aragón será el momento de empezar a hablar y tomar una decisión sobre esa cuestión.

El régimen de incompatibilidades aprobado en la asamblea ciudadana de Vistalegre II prohíbe que se puedan compaginar en Podemos dos cargos orgánicos, caso que afecta a Echenique al ser secretario de Organización y portavoz en la dirección estatal, y a un tiempo secretario general de la formación morada en Aragón.

Una incompatibilidad, cuyos plazos y procedimientos se establecerán en un reglamento que, según ha dicho hoy Echenique, ya ha comenzado a redactarse y está "prácticamente acabado", por lo que en unos "días" podrá aprobarse por el Consejo Ciudadano Estatal.

No obstante, Echenique ha insistido en que en su caso no adoptará ninguna decisión personal hasta que Aragón tenga aprobados los presupuestos de 2017.

De momento, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado ya hoy que el Consejo de Gobierno aprobará esta semana los presupuestos de la comunidad para remitirlos a las Cortes autonómicas para su tramitación parlamentaria.

Echenique ha explicado también hoy la decisión de Podemos de no votar el techo de gasto en el pleno de la semana pasada, una ley -según ha dicho- "escrita en alemán y redactada por los bancos alemanes a través del señor Montoro".

A juicio de Podemos, no respetaba la soberanía del Parlamento aragonés", pero lo relevante en ese caso no fue la actuación de Podemos -que dudó entre votar que no o no votar-, sino la posición de otros partidos como PP y Ciudadanos.

Por último, Echenique ha aprovechado pare enviar un mensaje de tranquilidad a los padres de alumnos de la escuela privada y pública, al asegurar que los acuerdos con el PSOE para sacar adelante los presupuestos no van a suponer "cerrar" ningún aula, sino no ofertar en infantil y primaria "aulas que a día de hoy no existen".