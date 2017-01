Las imágenes del ataque en Reyes no son concluyentes

El Grupo de Homicidios de la Policía ya ha analizado las grabaciones de las cámaras de seguridad sobre el apuñalamiento de un joven en la víspera de Reyes, en el paseo Fernando el Católico de Zaragoza, y los resultados han sido no concluyentes, según fuentes consultadas. Los investigadores no han podido determinar la autoría del ataque en las imágenes recabadas del establecimiento más cercano al lugar, un restaurante de Burger King, y del tranvía. Paralelamente, están desarrollando otras indagaciones y realizando la toma de declaraciones de la víctima, Julio C. R. –que recibió dos puñaladas, en el cuello y en el tórax, y de su círculo cercano.