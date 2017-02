Luis Jiménez, por ejemplo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No me jodas, o sea que todo esto es consecuencia de su enganche al cannabis durante siete años. Su cabeza no está bien y punto y fumará porros como se meterá lo que sea.