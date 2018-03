El Mercado Central busca una solución que llene el provisional

El Mercado Central de Zaragoza se afana en dar con una solución para que el próximo 12 de abril su carpa provisional instalada en la calle Salduba no abra sus puertas con la misma imagen que hoy muestran algunos de sus pasillos, con persianas cerradas. De momento, de los 74 mostradores creados solo tienen dueño 48, a los que podrían sumarse, en los próximos días, 10 más. Así, ante la evidencia de que, si no se hace nada, habría 16 vacíos, se plantean una vuelta de tuerca más y la solución pasaría por ofrecer un puesto de venta por tiempo limitado, el que marquen las obras de rehabilitación del edificio principal, el de Lanuza. Entre 12 y 14 meses, si todo avanza según lo previsto, a un precio acorde a este plazo.

De momento, la prioridad para los detallistas del mercado, según explicó a este diario el presidente de la asociación que les representa, José Carlos Gran, es que «se les ofrezca a los que ya han conseguido puesto en el Mercado Central, para tener opción de tener un habitáculo y un mostrador más grande». El doble, si se puede acoplar alguno que esté vacante al lado. Eso sí, pagando por él, «unos 1.500 euros más o menos», estimó. Una cuantía que a ellos les permitiría contar con más espacio y al consistorio garantizar la viabilidad económica de este mercado provisional, cuyo funcionamiento también deberán mantener entre todos. Es decir, mejor si no hay vacantes.

PARA NO LICITADORES // Sin embargo, el tiempo apremia y, probablemente, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) tenga que adoptar una decisión al respecto el próximo viernes. Una aprobación que no se descarta tampoco que pase por dar oportunidad a aquellos detallistas que no han licitado por un puesto en el futuro Mercado Central pero que ahora trabajan en él. Esto es, poder continuar con su actividad durante, al menos, un año más y sin la obligación de tener que hacer un desembolso de más de 50.000 euros. Este es el dinero que sí han tenido que pagar aquellos que pujaban por uno de esos mostradores.

Sin embargo, abrir la persiana en las instalaciones de la calle Salduba no le garantizará una plaza en el futuro Mercado Central, ni le dará opción preferente en futuras convocatorias. Cuando las instalaciones temporales cierren, el inquilino se tendrá que buscar otro sitio. Más o menos como ahora, ya que en abril el mercado de Lanuza cierra sus puertas.

Se trata de una decisión complicada para el Gobierno de ZeC para el que el tiempo corre a toda velocidad ahora. Y es que, según explicó Gran, los primeros movimientos hacia la carpa provisional de Salduba se iniciarán «el próximo 2 de abril», cuando pase la Semana Santa, preparando lo que será su nuevo hogar, que abrirá sus puertas diez días después, según anunció el propio ayuntamiento recientemente. Así que en realidad quedan 12 días para que ya haya vida en estas nuevas instalaciones.