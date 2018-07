El paro baja en 3.162 personas en junio en Aragón, hasta 61.044 desempleados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es una desgracia el tipo de trabajo que se está creando en España. Trabajos precarios que no permiten que las familias lleguen a fin de mes, que obligan a muchas de esas familias a renunciar a necesidades básicas, que las humillan frente a empresarios que cambian de audi o Mercedes cada año. Esos empleos basura que no producen rendimiento a la seguridad social y que ponen al trabajador en una situación casi esclavitud. Es una pena que haya gente que no vea el abismo al que lleva este empleo y aplaudan con las orejas cada decisión equivocada del líder de turno.