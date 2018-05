Roberto Fernández (PSOE) llama a Pablo Híjar (ZeC) "mierdas" y "personaje infecto"

Gran bronca la vivida esta mañana en el consejo de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. El concejal socialista Roberto Fernández ha calificado a Pablo Híjar de "mierdas" y "personaje infecto".

El encontronazo entre Híjar y Fernández ha comenzado cuando el edil socialista trataba de inquirir al presidente del consejo Pablo Muñoz. Híjar le ha pedido al concejal socialista "un poco de respeto", lo que ha motivado que el concejal socialista le respondiera "no sabes la suerte que tienes". Esto ha sido interpretado por el político de ZeC como una amenaza, a lo que Fernández le ha contestado: "El único que ha amenazado en la vida eres tú"

Esto ha hecho que Fernández elevara el tono y le espetara a Híjar "Si tu me dices que soy un mafioso yo te digo que eres un mierdas". Posteriormente ha vuelto a repetir que a él "Nadie, ni en un pleno, ni en una reunión, ni en la calle o en el autobús le llama mafioso" y que no iba a permitir que el "infecto personaje" que tenía al lado (refiriendose a Híjar) se lo llamase "porque no lo es".

Para entender esta polémica hay que retrotraerse a 2017. En aquella ocasión Híjar (tal y como ha reconocido en el pleno) llamó "mafioso" a Fernández al final de una comisión de Zaragoza Vivienda tras la negativa de los socialistas a aprobar el proyecto de Pontoneros.