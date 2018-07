Siete menores se cuelan en el Miguel Catalán para intentar robar

La Policía Local de Zaragoza sorprendió la pasada madrugada a siete menores cuando intentaban robar en el interior del IES Miguel Catalán.

Todo ocurrió sobre las 00.15 horas en este instituto situado junto al hospital Miguel Servet de la capital aragonesa. Varias dotaciones policiales movilizadas tras saltar unas alarmas accedieron al interior del polideportivo, donde se encontraban los jóvenes intentando sustraer material depotivo.

Al parecer, según fuentes policiales, los menores habían accedido saltando la valla. Los agentes instruyeron diligencias por un presunto de robo con fuerza, tras lo que los jóvenes fueron puestos a cargo sus tutores legales. Paralelamente, el Juzgado de Menores de la capital aragonesa ha abierto diligencias de cara a establecer una sanción a estos jóvenes que dependerá de si cuentan con algún tipo de antecedentes.

Estas pueden ser de diversos tipos y comprenden desde la amonestación hasta el internamiento en régimen cerrado. A la hora de establecerlas los jueces tendrán en cuenta especialmente la edad, las circunstancias personales y sociales, la personalidad y el interés del menor.

La duración de estas medidas no podrá exceder de 2 años, incluyendo en el cómputo de este periodo la duración de las medidas cautelares que, en su caso, se acuerden.

En este caso, la condena en un centro en régimen cerrado es improbable porque todo quedó en una tentativa, siendo la opción más más factible que se les sancione con prestaciones en beneficio a la comunidad. Esta medida consiste en realizar actividades, no retribuidas, de interés social o en beneficio de personas que se encuentran en una situación precaria y se aplica cuando los hechos cometidos sean calificados de falta. La duración de estas prestaciones no puede superar las 100 horas, salvo que tengan ya más de 16 años, dato no ofrecido por la Policía Local.