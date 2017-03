Agné: "El cambio de Valentín es de Rodri. Lo habrá considerado oportuno"

A la pregunta del por qué había cambiado a Manu Lanzarote por Valentín cuando el equipo necesitaba la victoria y el 1-1 se le quedaba corto, Raúl Agné salió con una respuesta tan inesperada como inapropiada. El entrenador, que ya no estaba en el campo al haber visto la roja por reclamar un penalti sobre Dongou, declinó responsabiliad alguna en esa decisión y dijo que había sido cosa de su segundo. "El cambio de Valentín es de Rodri. Lo habrá considerado oportuno", se despachó en al sala de prensa al final del encuentro.

La derrota la calificó desde la frustración y la incapacidad del equipo para "dar tres pases seguidos en la segunda parte“Ha sido un golpe muy duro porque teníamos el partido controlado y hemos perdido en el último minuto; cuando hemos tenido el cero a dos no lo hemos aprovechado” destacaba el técnico aragonés.

En cuanto a los resultados del equipo, el entrenador indicaba que “hemos estado cerca de ganar el partido, luego de que no se nos escapara porque siempre digo que cuando no puedes ganar al menos el empate, y al final lo hemos perdido, esa es la realidad”. En cuanto al posible penalti Raúl Agné ha señalado que "es claro. Claro no, es clarísimo. Lo protesto y es muy fácil expulsar al entrenador"