El Bada Huesca se lleva un duelo de gran intensidad

El Bada Huesca ganó al Recoletas At. Valladolid por 25-24 en un partido muy intenso en el que el equipo visitante tuvo la última posesión, pero cometió una falta en ataque, lo que le hizo perder la opción de empatar el encuentro. No empezó bien el partido el Bada Huesca al tener muchos problemas para anotar ante la aguerrida defensa visitante. Prueba de ello es que en once minutos sólo hizo dos goles, por lo que su entrenador, José Francisco Nolasco, tuvo que pedir tiempo con el marcador 2-4 en el minuto 11.

Tras el descanso (13-12) el partido siguió por los mismos derroteros que al final de la primera parte, con dominio del equipo local, que tuvo diferencias de entre dos y tres goles, aunque nunca supo romper el partido. En los últimos tres minutos, con el marcador empatado (23-23), el partido entró en su mayor intensidad y cualquiera de los dos equipos pudo decantar el partido a su favor. El Bada falló menos.

BADA HUESCA 25

AT. VALLADOLID 24

3Parciales: 2-1; 2-3; 5-5; 7-7; 11-9; 13-12 (Descanso); 16-14; 17-15; 20-19; 22-21; 23-22, y 25-24 (Final).

3Árbitros: Iniesta Castillo y Soria Fabian. Excluyeron dos minutos Carmona, y Ariño; y a, Turrado, Serdio, y Victor Rodriguez.

3Bada Huesca: Arguillas (po), Teixeira (7), Val (1) Carmona (4), Camas; Todorovic (2), Carró (2), Félez (1); Oier García (2), Ariño (1), Marcelo (5), Mira, Bonanno, J. Gómez (po).

3Recoletas At. Valladolid: Javier Díaz (po); Diego Camino (1), López Díez (1), Grossi, Terrado, De la Rubia (1), Hernández Casado (4), Abel Serdio (3), Roberto Pérez (2), Vislovich (1), Serrano (3), Miguel Camino (1), Dushebaev (5), Victor Rodriguez (2).