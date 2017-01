«Bajamos con buena gente, pero no había mal rollo»

—Se retira, pero se queda a vivir en Zaragoza.

—Así es, porque es un ciudad que nos gusta mucho a mí y a mi mujer y siempre me he encontrado muy bien. Ella es de Madrid, pero empezó a trabajar, le va bien y decidimos quedarnos a vivir aquí. Es una cuestión de gustos.

—Pero usted dejó el fútbol relativamente joven, porque solo tenía 31 años.

—Cuando acabé mi segunda etapa en el Zaragoza las cosas que me salieron eran todas de fuera y para estar solo decidí retirarme. Además tenía que ir a países que no me inspiraban confianza. También sentía molestias en la rodilla lesionada.

—¿Y su idea es seguir ligado al fútbol de alguna forma?

—Sí. Ahora estoy entrenando como ayudante al juvenil B del Racing Zaragoza. Estoy con Javier Izaguirre, porque yo todavía tengo que sacarme el título. Mi idea es llegar a ser entrenador. Estoy con chavales y aprediendo a trabajar con un grupo. Quiero sacarme todos los títulos y ver si puedo llegar a ser entrenador profesional. Me gusta más ser ayudante que primer entrenador.

—Usted tuvo una lesión en la rodilla derecha y permaneció 19 meses sin jugar. ¿Considera que entonces hubo un antes y un después en su carrera deportiva?

—Me tuvieron que operar dos veces. Puedes tener lesiones, pero cuando en la primera operación no has quedado bien y debes pasar otra vez por el quirófano lo pasas mal. Al final te recuperas y vuelves a ilusionarte, pero no es lo mismo porque notas que no estás como antes. Hay algo que no te deja volver a ser el mismo.

—Pero reaparece con una gran partido ante el Athletic y parece que vuelve a ser el de antes.

—Volví con mucha ilusión y las cosas me salieron bien en ese partido, pero notas que no estás como antes. Tus sensaciones son buenas, pero no del todo. Yo era un jugador explosivo y con velocidad y también eso me pudo afectar más que a otros con otras condiciones. Además cuando notas que algo te merma también debes luchar con eso psicológicamente. Después de estar tanto tiempo parado todavía pude jugar algún tiempo más y, aunque un poco mermado, me encontré bastante bien. Cuando juegas a un alto nivel hay que estar en buenas condiciones.

—¿Qué recuerdos tiene de esa primera etapa de cinco temporadas que estuvo en el Zaragoza?

—Muy buenos. Quitando el problema de la lesión y el descenso fueron años buenos, aunque duros. A veces las cosas se torcieron, pero recuerdo a La Romareda entregada con el Zaragoza la temporada que nos clasificamos para la UEFA. La gente disfrutaba y los jugadores lo mismo.

—Pero desciendieron a Segunda con una gran plantilla.

—Son cosas que pasan en el fútbol. A veces tienes buenos jugadores con los que crees que puedes luchar por cosas importantes, pero luego se tuerce todo y te vas al pozo. Entonces no piensas en un posible descenso, pero te metes en una mala rutina y es muy difícil salir de ella. Es muy complicado cambiar la mentalidad y jugar con una presión extra que no esperabas. Estás en la cuerda floja y al final te vas abajo.

—¿Fue ese su peor momento en el Real Zaragoza?

—De esa primera etapa, sí. Hubo cuatro entrenadores. No llevaban un mes y venía otro y era complicado coger las ideas que quería cada uno. Entonces debes afrontar la situación como viene.

—Lo que sucede es que el curso ya empezó torcido con aquella inesperada eliminación de la UEFA ante el Aris de Salónica.

—Lo recuerdo bien. Fue una gran decepción, pero tratas de dejarlo atrás. Entonces van pasando los meses, pero ves que las cosas no mejoran. Te metes en una dinámica que no consigues revertir y te ves entre la espada y la pared. Teníamos buenos jugadores, pero las cosas no salieron como a todos nos hubiera gustado.

—Además daba la impresión de que tenían revuelto el ambiente en el vestuario y que por ejemplo las relaciones entre Aimar y D’Alessandro no eran buenas.

—A veces. cuando las cosas van mal, no toda la gente las afronta igual. Entonces llegas a entrenar con mala cara y se producen roces, pero eso pasa hasta cuando las cosas van bien. Entonces también puede aparecer algún problema porque se tienen diferentes opiniones y puede surgir un conflicto. Lo que pasa es que es más factible que eso pueda pasar cuando todo está más embarullado. Bajamos con buena gente, pero no creo que hubiera mal rollo en el vestuario.

—¿Cree que en esas cinco temporadas se pudo ver su mejor versión en el Real Zaragoza?

—Sí, justo antes de la lesión. Desde que viene aquí siempre estuve muy a gusto y contento. Los entrenadores intentaban hacer un juego vistoso y que el equipo fuera protagonista. Mi primer año fue muy bueno y la verdad es que siempre intenté dar lo mejor de mí independientemente de que el equipo estuviera mal o bien. Cuando pasan los años es importante mirar a la cara a la gente y poder decir que estás satisfecho con lo que has hecho aunque las cosas no hayan ido del todo bien.

—¿Y con la afición cómo fue su relación?

—Siempre tuve buena relación con la afición. La gente de Zaragoza es exigente, pero si ven que los jugadores se esfuerzan e intentan darlo todo, te apoyan. Eso ha sido siempre así. Ellos agradecen cuando juegas bien y también hay que respetarla cuando pita porque no le gusta lo que ve. La gente también tiene derecho a expresarse.

—¿De la primera etapa que estuvo en el Real Zaragoza hay algún compañero que recuerde por su calidad o con más cariño?

—Con cariño recuerdo a muchos, pero también a gente del cuerpo técnico, utilleros y fisios. Cuando pasan muchos años compartes vestuario con mucha gente y siempre te acuerdas de ellos. Tengo mucho aprecio a Ubieto y tuve buena relación con D’Alessandro, Aimar, los hermanos Milito, Leo Ponzio y muchos más. Siempre te alegras cuando vuelves a verlos.