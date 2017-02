El Barcelona busca una tabla de salvación en la Copa de Vitoria

La Copa que se disputa este fin de semana en Vitoria emerge como una tabla de salvación a la que intentará agarrarse el Barcelona más vulnerable de las últimas dos décadas. Un triunfo relanzaría al equipo azulgrana y lo sacaría de la profunda crisis de la que parece incapaz de escapar. Cualquier otro resultado, en función de la imagen competitiva que se transmita, puede suponer una cruz definitiva a la apuesta Bartzokas y a algunos de los integrantes de la actual plantilla, por mucho que el club haya escenificado su confianza en el técnico.

Pesa en el ánimo del vestuario del Barça la situación deportiva, con 20 derrotas en los 42 partidos oficiales disputados esta temporada. El ambiente que se respira está enrarecido también tras la multa al equipo por bajo rendimiento y los rumores sobre movimientos de los jugadores contra el técnico, que estos rápidamente negaron. «A pesar de las difíciles circunstancias, intentaremos competir y hacer todo lo posible para ganar», fue la declaración del propio Bartzokas, visiblemente afectado por la baja del capitán. «Lo siento mucho por él, le deseo que se recupere cuanto antes».

La realidad es que la ausencia de Navarro, unido a la baja segura, al menos para mañana, de Doellman, los problemas físicos de Renfroe y Oleson, y la dinámica del equipo, convierten el torneo en un muro muy difícil de escalar para los barcelonistas.

En la encuesta entre los nueve entrenadores de los equipos que no participan en Vitoria apuestan por el Madrid como campeón de un torneo cada vez más global, como demuestra la cobertura que llegará a 141 países de todo el mundo. «El año pasado nadie nos daba favoritos y ganamos», reflexiona el técnico madridista Pablo Laso. «Este año he visto que todos nos dan de favoritos y no sé si la vamos a ganar. Veo al equipo físicamente bien, pero la Copa es muy exigente».

El Madrid, que se estrenará hoy en la competición en busca de su cuarto título consecutivo, se enfrentará al sorprendente Morabanc Andorra, que vivirá su segunda participación copera. «Vamos con ganas de vivir la Copa y competir. El Madrid es el gran favorito de esta edición, Pero en la Liga les hicimos sufrir», valora Joan Peñarroya, que aspira a ser la sorpresa.