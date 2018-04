El Bayern agua la fiesta del Sevilla (1-2)

La Champions es de los poderosos. Lo es el Bayern. No lo es aún el Sevilla, que se estrenó en los cuartos con la excitación subida pero que no basta cuando la exigencia es máxima. El campeón alemán demostró que pertenece a una categoría superior, no en vano disputa su séptima eliminatoria de cuartos consecutiva, y apretó el botón que prácticamente le eleva a las semifinales. Se impuso por 1-2 en un partido de ida en que al Sevilla le faltó también la suerte que suele acompañar a los clubs aristócraticos.

Vincenzo Montella, el técnico italiano de los andaluces, dejó fluir el entusiasmo de sus futbolistas y de la bombonera del Sánchez Pizjuán y consiguió que el Bayern se sintiera con la necesidad de replegarse. Eso fue lo que sucedió inicialmente. Y logró el premio del 1-0 de Pablo Sarabia, que le robó la posición en el área al lateral Bernat antes de hacer diana y alimentar la caldera de la grada (1-0, m. 30).

Pero a un gigante no se le noquea fácilmente. El Bayern se estiró como un elástico y le dio la vuelta con dos goles en propia puerta de los sevillistas. Primero desvió Navas un pase del rejuvenecido Ribery (1-1, m. 36); después, ya en la segunda parte, Escudero colaboró en un remate de cabeza picado de Thiago (1-2, m. 67). Frustrante al máximo para los sevillistas.

Ficha técnica

Sevilla (1): David Soria, Jesús Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Pizarro, Sarabia, Franco Vázquez, Correa (Sandro, m. 77) y Ben Yedder (Muriel, m. 79).

Bayern (2): Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat (Rafinha, m. 46), Javi Martínez, Arturo Vidal (James, m. 36), Thiago, Muller, Ribery (Robben, m. 78) y Lewandowski.

Goles: 1-0, Sarabia (m. 31), a pase de Escudero; 1-1, Navas (p.p, m. 36), tras un intento de pase de Ribbery que toca el jugador sevillista; 1-2, Thiago (m. 67) remata de cabeza en picado que desvía Escudero.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia)

Tarjetas: Ribery (m. 12), Correa (m. 14), Bernat (m. 33), Müller (m. 85), Pizarro (m. 89)