Benedito renuncia al voto de censura tras no alcanzar las 16.570 firmas

Agustí Benedito, excandidato a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, ha dado hoy por finalizado el proceso del voto de censura, una vez que el vicepresidente del club, Jordi Cardoner, confirmara, el pasado miércoles, apoyándose como ya había hecho el propio club en dictámenes jurídicos, la opinión del Sindic del Soci y el secretario de Deportes de la Generalitat, que el plazo de entrega de las 16.570 firmas necesarias para generar la votación se cerraba a las 00.00 horas de ayer, 27 de septiembre.

Benedito ha explicado hoy, en su octava conferencia de prensa del proceso, que ha enviado un burofax al Barça para notificar que presentará una demanda ordinaria contra la Junta para defender los derechos del socio pues entiende que se vulneraron al no permitir que se prorrogara el periodo de recogida de firmas más allá del 27 de septiembre". "Si no hubieran violentado la voluntad del socio, hubiéramos tenido el tercer voto de censura", señaló tras afirmar que habían recogido 12.504 firmas.

No descarta que se repita el voto de censura

El excandidato a la presidencia también presentó un documento que probaba que se había cumplido con un requerimiento notarial ante el notario José Ángel Ruiz Prado para que verificara, contara y, después, destruyera las 12.504 papeletas rellenadas (nunca validara, pues eso solo lo puede hacer el club, que era lo que deseaba). "No, no nos planteamos presentar un nuevo voto de censura porque es un esfuerzo, también económico. Aunque no me extrañaría que alguien lo hiciera, pues persisten las razones que motivó nuestro intento”.

"Estamos ante un apoyo histórico de un voto de protesta contra la directiva”, insistió Benedito, que aseguró que, con los envíos que esperaba recibir entre viernes y sábado, “podríamos llegar perfectamente a las 14.000", cuando la cifra exigida es de 16.570. "Si hubiésemos podido ir al partido del domingo, frente al Las Palmas, hubiésemos podido estar cerca de la cifra necesaria".

Benedito dice que "nunca ha habido tanta oposición a la junta" y resaltó que "se impuso el ala dura de la junta" porque asegura que había un sector partidario de permitir que pudiera alargar el plazo de recogida hasta el 2 de octubre "por el miedo a este tsunami histórico que se les venía encima si el plazo llegaba al día 2. Espero que el juez nos dará la razón".

Críticas de Benedito a Cardoner

Benedito, que estuvo acompañado por Lluís Geli y Daniel Boseler, el responsable de los servicios jurídicos de su equipo, explicó porqué no ha entregado las firmas. "Cardoner tiene mucha cara. No hay ningún tipo de obligación para entregar las papeletas al club, como exigía Cardoner", dijo Benedito. "Muchos socios me han pedido que no lo hagamos porque no se fían, quieren que se respete su privacidad y evitar que estas papeletas acabaran en otro cajón y se haga otro uso". Las papeletas han sido destruidas y también harán lo mismo con las que puedan llegar enlos próximos dias.