El central Jesús Valentín, del Huesca al Real Zaragoza

lo de BAGNACK es evidente un jugador sin alma , sin rasmia, pero lo de POPÀ sigo sin entenderlo , como no entiendo que no se le de minutos a chicos del filial en este caso ZALAYA , despues del exito de EDU CARCIA y XISCU , espero por el bien de nuestro equipo que sea un acierto , el HUESCA y no me duelen prendas en reconocerlo ha fichado este año mas y mejor que nosotros