«Creo que conmigo el resto de jugadores son mejores que antes»

–¿Ha sido un gran cambio pasar del Estrella Roja al Tecnyonta?

–Sí, ha sido muy duro. No tenía ninguna expectativa y sucedió todo muy rápido, en apenas un par de días. Pero ahora estoy feliz de estar aquí.

–¿Le resultó difícil llegar y jugar?

–Sí, es difícil entrar en el equipo tan rápido, pero tanto los entrenadores como todos los compañeros me han ayudado muchísimo en cada entrenamiento. Eso es muy importante para mí, para poder adaptarme. Es muy muy difícil hacerlo, pero así es un poco más fácil.

–Al menos ya conocía la Liga.

–Es cierto, jugué la ACB con el Baskonia y eso creo que me ha ayudado bastante. Conozco tanto a algunos de mis compañeros como a algunos de los rivales y eso también facilita un poco las cosas.

–¿Y del Tecnyconta, qué sabía?

–No lo había seguido mucho durante la temporada, pero antes de venir vi que estaba en problemas y necesitaba al menos un par de victorias para lograr la permanencia. Y eso supone un desafío para mí también, me gusta jugar por algo, tener algún reto que me genere una gran motivación.

–¿Llegar a un equipo en problemas supone más presión porque pueden verle como un salvador?

–Sí, pero yo no lo veo así. No me asusta nada, he venido porque conozco mis cualidades y creo que puedo ayudar a este equipo.

–Da la impresión de ser un jugador serio y profesional. ¿Está de acuerdo?

–Sí, soy muy serio jugando. He jugado mucho tiempo a muy alto nivel y los entrenadores que he tenido antes me han enseñado a ser profesional y a buscar mi máximo siempre. Creo que eso es bueno para mejorar. Siempre sigo mis rutinas y estoy convencido de que si trabajas duro las cosas salen bien.

–¿Está satisfecho con lo que ha ofrecido en estos dos partidos?

–Sí, estoy feliz de estos dos partidos, creo que he ofrecido mucho al equipo y que conmigo el resto de jugadores son mejores que antes. Por supuesto pienso que puedo hacerlo mejor, así que voy a ir partido a partido intentando superarme cada día para ofrecer mi mejor versión.

–¿Se encontró un vestuario nervioso, preocupado?

–No, es la primera vez que juego por no descender, estoy acostumbrado a estar en equipos que pelean por títulos. Así que es una gran diferencia para mí, pero en este equipo hay mucha experiencia. Estoy seguro de que tenemos cualidades para salvar al equipo.

–¿Se salvará el Tecnyconta?

–Es difícil de decir, pero tenemos la oportunidad, lo bueno es que está en nuestras manos y no depende de nadie más. Tenemos que lograr nuestros objetivos y vamos a intentar mejorarlos.

–¿Conocía a algunos jugadores del equipo antes?

–Sí, he jugado contra Xavi Rey y Dragovic antes, también me he enfrentado muchas veces con Janis Blums.

–¿Qué le parece Gary Neal?

–También he jugado contra él hace mucho tiempo, cuando él estaba en la Benetton de Treviso, nos enfrentamos en los cuartos de final de la Eurocup. He seguido su carrera en la NBA también, es un gran jugador y una magnífica persona. Desde luego es un jugador de primer nivel. Es muy bueno jugar con él, me encanta tenerle como compañero. Nos ayudamos mucho en cada acción del partido y también en los entrenamientos. Siempre trabaja para mejorar.

–Mejor al lado que enfrente.

–Por supuesto, porque es un jugador muy difícil de defender. Es un gran problema para cualquier rival.

–¿Qué le parecen sus compañeros de puesto?

–Puedo jugar en el cuatro o el cinco, dependiendo de la táctica del rival también. En mi opinión soy solo un jugador más de la plantilla intentando ayudar al equipo a jugar mejor.

–¿Llegar y ser titular directamente puede suponer un problema con el que se queda fuera?

–No lo veo así, yo intento hacer lo mejor para el equipo. El domingo ganamos y eso es lo más importante. Quedan cuatro partidos y tenemos que dar el máximo.

–¿El baloncesto es muy importante en su familia?

–Nuestros padres nos pusieron a hacer deporte desde muy pequeños para que no estuviéramos en las calles y le daban mucha importancia a la educación física. A partir de ahí mi hermana mayor empezó a jugar a baloncesto, yo le seguí y mi hermana pequeña se metió en voleibol. Siempre hemos tenido una mentalidad deportiva y todos jugamos de manera profesional.

–¿Siempre baloncesto?

–Sí, es el deporte que me ha gustado desde pequeño. En Serbia es el segundo deporte después del fútbol, es un país de baloncesto como demuestran todos los éxitos nacionales. Junto a España es uno de los países que más viven el baloncesto en Europa.

–¿Le gustaría seguir ligado al baloncesto cuando se retire?

–Sí, pero no sé cómo exactamente. Creo que aún puedo jugar al más alto nivel tres o cuatro años más. Después no sé qué haré, valoraré mis opciones. No pienso mucho en el futuro porque creo que aún es pronto.