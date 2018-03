La estrella del Txuri Urdin

Los jugadores del Club Hielo Jaca dicen que si hay un hombre decisivo en la disputa de la Liga ese es Ander Alcaine, el portero del Txuri Urdin. El jacetano del club donostiarra es una de las grandes estrellas del hockey hielo nacional. Este jugador nacido en Bailo hace 26 años y formado en la cantera jacetana puede inclinar la balanza. Campechano y simpático, no se da importancia. «Simplemente estoy en el sitio justo y este año no he estado muy fino debido a una lesión en el tobillo», dice.

Prueba de su peso específico es que ha ganado las últimas cinco Ligas: dos con Vitoria, dos con el Jaca y la última de ellas el año pasado con el Txuri Urdin. Mañana disputan el CH Jaca y el Txuri Urdin el segundo choque de la final de Liga al mejor de cinco partidos en el Palacio de Hielo de Jaca a partir de las 21.30 horas. El tercero es el domingo a las 17.00 horas.

El primer encuentro se celebró el sábado pasado en San Sebastián. Ganaron los vascos por 4 a 3. «Este año los dos equipos estamos muy igualados. Nos han ganado dos partidos y nosotros a ellos tres», dice Alcaine. Si ganan los dos en Jaca los donostiarras pueden cantar el título este domingo. «Pero sabemos que será muy difícil y el Jaca en su pista es muy fuerte. A Jaca vamos a ganar. Queremos dejarnos la vida este sábado y será un golpe moral ponernos 2-0. No queremos dejar nada para San Sebastián», apunta el altoaragonés.

Este año ya le ganaron la Copa 4-1 en San Sebastián al Jaca. «En hockey no hay nada cómodo. No es como el fútbol. Ir de dos goles no dice nada. Hay 30 tiros por equipo cada partido y meter dos goles es relativamente fácil», indica Alcaine. El portero analiza el juego del Jaca. «Han tenido un relevo generacional. Jugadores muy importantes como Ubieto, Carbonell o González se han ido a Francia y han subido chavales de la categoría sub-20 y sub-18 que han sorprendido mucho porque son muy buenos. Fueron la mejor cantera de España y ahora vuelve a serlo. Tiene cuatro líneas de jugadores que te pueden hacer un gol, un portero canadiense que es una máquina y dos delanteros de este país muy buenos y peligrosos», indica.

Otro hombre que puede marcar las diferencias es el portero canadiense del Jaca Anthony Beauchamp. «Lleva dos años en España y ha crecido en Canadá. Es muy completo y agresivo. Juega muy bien la pastilla con el palo y les da mucha seguridad».

El Txuri Urdin llega en su mejor momento de forma. «Jugando dos partidos seguidos pueden tener más ventaja los jacetanos. Nosotros tenemos tres líneas y el Jaca, cuatro, ellos tienen 20 jugadores y nosotros, 15. En el Txuri Urdin llevamos cuatro años jugando juntos, nos conocemos todos y han venido jugadores extranjeros muy buenos este año. Son el eslovaco Vladimir Lantos, un delantero muy espectacular, y el checo Pavel Mrna, un defensa que mete muchos goles». En el equipo hay 4 jacetanos. Junto a Alcaine, son Alejandro Rapún, Juan Muñoz y Pablo Puyuelo.

Alcaine mide 1,87, no es un portero espectacular, sino sobrio. «Soy más bien tranquilo. Tiro más de técnica que de reflejos. A Beauchamp es divertido verle jugar, hace unas paradas muy chulas y yo no hago grandes movimientos para parar. Con la técnica y la estatura intento cubrir el máximo espacio posible», dice.

Alcaine lleva dos años en San Sebastián y trabaja en una clínica dental. «Lo compatibilizo bien, pero es muy cansado. Trabajo muchas horas, duermo poco, tengo que madrugar para ir a trabajar, tengo horario partido... También entreno a los porteritos de la cantera. No paro en toda la semana». Antes estuvo en Vitoria dos años y los dos siguientes en Jaca y estudiaba en Bilbao Odontología. San Sebastián es un sitio perfecto para vivir. «Está cerca de Jaca y voy muchos fines de semana. Los del equipo son los de mi cuadrilla, jugamos y salgo con ellos después del partido», afirma.

Empezó a jugar a hockey con cinco años. «Estuve desde los 5 a los 16 años en Jaca y de portero ya me puse a los 6». Con 16 se fue a Barcelona y con 19 emigró a Briançon para jugar la Liga profesional francesa. «Ese fue mi mejor año. Entrenaba todos los días, ganamos una Copa y fue un año bonito. Pero aquí me lo paso muy bien con los amigos y los años que jugué en Jaca disfruté un montón», explica. De momento no se plantea volver a Jaca. «Prima más el trabajo. Estoy contento en San Sebastián».

Tras la Liga llega el Mundial en Granada del 14 al 20 de abril. Es la Segunda División B con México, Nueva Zelanda, Israel, Corea y Luxemburgo. «Merecemos estar dos divisiones por encima y vamos a ganar o ganar. Competimos con equipos de samba. Somos anfitriones para intentar subir», reconoce Alcaine.