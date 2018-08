Euroderbi madrileño

La temporada oficial para Real y Atlético de Madrid se abre hoy con un derbi madrileño en Tallin (Estonia) con un título en juego. A orillas del Báltico, en un país a la vanguardia mundial del desarrollo tecnológico digital y su integración en la sociedad, la UEFA se ha llevado una Supercopa de Europa en la que no va a haber mucho ambiente futbolero, pero sí atractivo sobre el césped.

El Atlético del Cholo afronta una temporada más con las bases bien plantadas, con el bloque claro y definido, pero con el añadido de unos fichajes que despiertan la envidia de cualquier gran club europeo. Delante, el nuevo Madrid sin Zidane ni Ronaldo, un nuevo proyecto con pocos añadidos a lo que ya había, más allá de Lopetegui. Una incógnita.

Antes de su debut oficial en el banquillo del Madrid, Lopetegui insistió en la idea de sustituir la baja de CR7 con el equipo. «Tratamos de que el equipo sea protagonista», repitió varias veces en la rueda de prensa previa, cuestionado sobre Bale y Benzema. Ellos son los señalados para dar un paso adelante y agarrar el liderazgo del equipo.

En el centro del campo, el entrenador del Madrid todavía puede capear un problema que se le atisba: hacerle hueco al croata Luka Modric. Casemiro y Kroos en un doble mediocentro, con Isco por delante; con Asensio y Bale por las bandas y Benzema arriba, será el planteamiento. El croata, que jugó sus primeros 15 minutos en el último amistoso, todavía llega corto de preparación como para formar en el once inicial. En el banquillo también van a esperar su oportunidad los jugadores que han acaparado más minutos y mejores sensaciones durante la pretemporada, desde Vinicius hasta Ceballos, pasando por el mediocentro uruguayo Fede Valverde.

Lopetegui se ha llevado a dos canteranos, el lateral Reguilón y el central Javi Sánchez, que podrían tener minutos durante el partido ante los pocos efectivos que tiene en defensa. Vallejo, que puede salir cedido, está de baja por una rotura muscular y Odriozola ha sido descartado por una lesión de grado uno en el abductor de la pierna derecha.

El pasado lunes, antes de partir rumbo a Estonia, el Atlético presentó a sus dos últimos fichajes de una larga lista que han situado a la plantilla de Simeone entre las mejores de Europa. «Los jugadores quieren venir al Atlético, y nuestros jóvenes no se quieren ir», reconoció el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa, con un cierto sentimiento de satisfacción por el trabajo.

Ramos contra Klopp / En la previa, Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, respondió ayer con dureza a los ataques de Jürguen Klopp, entrenador del Liverpool, por la jugada de la final de la Liga de Campeones en la que cayó lesionado Mohamed Salah, y consideró que lo hace para justificarse porque no es la primera final que pierde. «Su opinión es para justificar no ganar la final pero no es la primera que pierde. Que deje a jugadores que llevamos muchos años ganando títulos y a ver si puede decir lo mismo».

Klopp había hecho unas duras declaraciones contra Ramos y el capitán madridista piensa que lo hizo para tapar la derrota. «No voy a hacer mas hincapié en ese tema porque se dio muchísima repercusión a la opinión de cada persona», añadió. Pese a ello, desveló que lo ha votado entre los mejores. «De hecho es uno de los entrenadores que he votado. Más allá de sus opiniones, lo he votado como mejor del año para que se quede más tranquilo».