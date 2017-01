García: «Es un problema de actitud y estar concentrados»

El Tecnyconta piensa que las últimas derrotas del equipo se han producido por falta de actitud de los jugadores y Sergi García está de acuerdo. «Sí, yo creo que es un problema de actitud y de estar mentalmente concentrados. No podemos permitirnos fallar algún tiro o alguna acción ofensiva y no estar en defensa. No podemos depender solo de nuestro ataque», explicó el joven base después del primer entrenamiento de la semana, en el que la única ausencia fue Isaac Fotu por sus molestias en la rodilla.

El balear defiende que la plantilla forma el mismo buen grupo de antes. «Creo que somos un grupo excelente pero también se tiene que demostrar dentro de la pista. No por acciones individuales o solo por jugadores que son líderes. No podemos depender de ellos siempre, tenemos que estar fuertes en defensa», insistió García. Sin embargo, sí cree que algunas derrotas, sobre todo las que llegaron tras finales apretados, han ido afectando al grupo. «No fue en Badalona sino también Canarias, Baskonia... son muchos finales que podíamos haber sacado y quieras o no son pequeños golpes que nos dan, que mentalmente nos van afectando», explicó el jugador.

Y es que el equipo podría estar mejor clasificado. «Quizá se podían haber sacado más partidos, no hemos sabido cerrar algunos en los finales apretados y tampoco se sabía muy bien cuáles eran las perspectivas de este equipo pero pienso que podíamos estar más arriba», razonó el balear, que admitió que el equipo estaba atravesando el momento más delicado de la temporada. «Sí, los últimos tres partidos no hemos estado al nivel que habíamos mostrado al inicio de Liga, se está notando mucho sobre todo en la defensa que estamos haciendo. No es la defensa, es la actitud y estar mentalmente concentrados», apuntó. Para corregirlo «tenemos que jugar muy duro, no podemos perder concentración, tenemos que jugar en equipo no solo en ataque sino también en defensa, ayudarnos y estar concentrados todo el rato», insistió el base, que también reconoció esta notando el periodo de inactividad de los últimos días a causa de sus molestias musculares.