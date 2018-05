El gran homenaje de los anónimos

A la misma hora que comenzaba la VII Carrera Popular El Rincón, el Parque José Antonio Labordeta era un hervidero. Eran las nueve y media y aprovechando la magnífica mañana los zaragozanos salieron a practicar bici, correr o pasear en familia. A la misma hora se iniciaba la carrera larga de El Rincón, que contó con un millar de inscritos. Eran doce bonitos kilómetros por el Canal Imperial y el remate de dos Tourmalets. Primero el ascenso hasta las cercanías del Parque de Atracciones y después la subida hasta el Batallador.

Era la carrera de los anónimos. Pocos eran los atletas conocidos en el mundillo de las pruebas de largo aliento. La falta de recompensas económicas y la excesiva proliferación de pruebas tiene mucha culpa de ello. El más conocido en la cabeza era Carlos Jiménez, que hizo de liebre de los participantes que querían terminar en meta en 4 minutos cada mil. Solo le aguantó a Jiménez hasta la meta un participante.

El duelo por la carrera larga masculina fue entre desconocidos, Mariano Lahoz y Javier Navarro. Este superó a su rival cuando quedaban mil metros para la llegada. «Era la segunda vez que competía aquí. Me ha parecido un recorrido duro. Al final hay unas cuestas que matan. Pero esto me ha servido para ganar», indicaba el ganador, al que le gustó el recorrido. «Hay poco tráfico entre bosques y esto es difícil encontrarlo en Zaragoza». El ganador ya lleva cuatro años corriendo y ha acabado el maratón en 2.56. Lo malo fue que Almudena, su novia, llegó tarde y no le vio alzar los brazos como ganador. «No ha podido verme llegar. Ha sido cuestión de minutos», explicaba apenado este deportista de 27 años, que acabó en 43.31.

Noelia Bernad es una clásica del fondo zaragozano. Ya ha corrido ocho maratones y ha terminado en 3.06. La atleta del Running Zaragoza las ha visto de todos los colores en su trayectoria deportiva. Fue la única corredora conocida de la prueba femenina. Casi todas corren la pista, preparan las pruebas de asfalto e incluso corren polleradas. «Era un entrenamiento del medio maratón del Europeo para veteranos en Alicante. No tenía rivales. He empezado con los chicos y después me que he quedado sola a mi ritmo». La ganadora se esperaba más ambiente. «Pero hay muchas carreras. En Aragón estamos pocas chicas a alto nivel y tampoco corremos las populares. De esta manera no se anima a la gente a participar. Es muy triste ir solo por el dinero y yo lo hago por afición. Es bueno para la organización que venga gente con más nombre y así el año que viene habría más aliciente», reconocía la ganadora, que dio su opinión sobre que los niños tuvieran que pagar 5 euros por competir. «No veo bien que la organización les haga pagar a los niños para correr mil metros. Tendrían más gente si con la inscripción de los padres se apuntaran gratis a sus niños», decía Bernad, que hizo 50.22.

Tras la carrera larga se celebró la de 6 kilómetros. Los ganadores fueron José Lizana, con un crono de 19.40, y Noelia Marqués, con 25.03. Y el fin de fiesta fueron las pruebas escolares. Corrieron niños desde los mil metros los mayores hasta una recta de 200 metros los atletas más pequeñitos.