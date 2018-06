Grupos del Mundial de Rusia 2018: favoritos y cruces

Grupo A: La Uruguay de Suárez y Cavani, favorita

El Mundial se inaugura con un partido de escaso glamour entre el anfitrión y Arabia Saudí que debe servir para que Rusia inicie con buen pie el torneo con la presencia del presidente Putin en las gradas. Un tropiezo local resultaría fatal para la selección de Cherchésov, que se jugaría todo en el segundo choque ante Egipto. El conjunto de Héctor Cúper ya tendría a tope a Salah. Los africanos debutan ante Uruguay el día 15. Si no hay sorpresas, los charrúas son los favoritos para pasar como primeros, encabezados por Luis Suárez y Cavani.

El azulgrana vuelve con hambre al Mundial tras perderse la cita del 2014 por el mordisco a Chiellini. Bajo la batuta del ‘Maestro’ Tabárez, que afronta su cuarto Mundial, los celestes volverán a tirar de corazón y consistencia (el eje central con los atléticos Godín y Giménez ya impresiona). Ojo a la clasificación final de este grupo, ya que de ahí saldrá el cruce con 'La Roja'. No es descartable un Uruguay-España en octavos, pero lo lógico es que ambas sean primeras. Rusia sería la favorita para pasar como segunda peleando con Egipto. La Arabia de Juan Antonio Pizzi quedará fuera.

Grupo B: Pulso entre España y la campeona de Europa

El viernes 15 de junio, a las 20.00 horas en Sochi, España y Portugal disputarán un partido trascendental para el devenir del grupo. La vencedora tendrá todo de cara para lograr la primera plaza, que permite un futuro más cómodo en la logística del torneo, ya que disputaría octavos y unas hipotéticas semifinales y final en Moscú. Un empate en ese choque llevaría a tirar de la diferencia de goles ante Marruecos e Irán, mucho más débiles. ‘La Roja’ es la favorita para comandar el grupo y olvidar el desastre de hace cuatro años, cuando quedó fuera en la primera fase.

Lopetegui ha construido un bloque fiable que debería superar a la campeona de Europa, aunque el miedo a la derrota en el choque inaugural no hace descartar un posible empate. Los lusos cuentan con media selección nueva respecto a la Eurocopa, pero continúan baluartes como Rui Patricio, Pepe, William Carvalho y, cómo no, Cristiano Ronaldo. Debería pasar a octavos también.

Entre Marruecos e Irán, los africanos son más peligrosos. Dirigidos por Herve Renard, ganador de dos Copas de África con Zambia y Costa de Marfil, vuelven a un Mundial 20 años después. No encajaron ni un solo gol en la fase de clasificación y sus mejores hombres compiten en las grandes ligas europeas. Algo más débil es la rocosa Irán de Carlos Queiroz, que también lo fía todo a la defensa.

Grupo C: Griezmann guía a una Francia superior

No hay ninguna duda en este grupo. Francia es la favorita indiscutible para superar con solvencia la primera fase con tres victorias si es necesario. El conjunto de Didier Deschamps cuenta con un bloque con una edad óptima y estrellas en todas sus líneas. En cuanto a cantidad y diversidad seguramente sea la mejor selección del torneo, pero también tiene debilidades en la medular que podría notar en duelos máximo nivel. En sus primeros choques, Griezmann, Mbappé, Kanté o Pogba no deben pasar apuros.

Más interesante se presenta la pugna por la segunda plaza con un partido clave: el Dinamarca-Perú del sábado 16. Los nórdicos tuvieron que pasar por la repesca y presentan una plantilla joven y alegre, comandada por Eriksen, pero tendrán que pelear con el entusiasmo de los sudamericanos. Perú vuelve a un Mundial 36 años después. Difícil pronóstico en este choque. Los peruanos también necesitaron la repesca para batir a Nueva Zelanda y colarse en Rusia. El subidón por el perdón a Paolo Guerrero tras un polémico positivo por cocaína también juega a favor del cuadro de Careca. Australia parte con menos opciones.



Grupo D: Messi se la juega en un grupo competitivo

No tuvo fortuna Argentina en el sorteo celebrado en diciembre en Moscú. No solo quedó encuadrada en un grupo duro sino que también sabe que cualquier tropiezo puede emparejarla con Francia en octavos. Subcampeona en el 2014, la albiceleste las pasó canutas para llegar hasta la cita rusa, pero con Messi al frente de las operaciones todo es posible. Sampaoli ha construido un ecosistema a la medida del astro azulgrana, que iniciará su camino contra Islandia, la revelación de la pasada Eurocopa.

Eliminado el factor sorpresa, los 'vikingos' no deberían torpedear el camino de una Argentina tan capaz de ganar el torneo como de estrellarse a las primeras de cambio. Mucho más duro será el choque contra la otra favorita del grupo, la Croacia de Modric y Rakitic, que se clasificó en la repesca y permitió a una generación dorada pelear por su último Mundial. Entre ambas debería salir el líder del grupo, sin menospreciar a Islandia ni a Nigeria, rival de la albiceleste en 1994, 2002, 2010 y 2014. 'Las Aguilas Verdes' no tienen el talento de otras ediciones pero son imprevisibles y pueden volar alto.



Grupo E: Neymar comanda la venganza de Brasil

Han pasado casi cuatro años del humillante 7-1 sufrido en Maracaná, pero cada día retumba en la memoria de los brasileños esa debacle. Ha llegado el momento de restañar las heridas. Brasil es la favorita número uno para coronarse el 15 de julio en el Luzhniki. El grupo también ha favorecido a la 'canarinha', que no debería sufrir ante los tres rivales, tal y como pasó en la fase de clasificación sudamericana, en la que sacó 10 puntos a Uruguay y 13 a Argentina.

Tite tiene un once definido, liderado por un motivado Neymar, que espera brillar después de la lesión que le dejó fuera del tramo final de temporada, empezando por la vuelta de la Champions contra el Madrid. Formará un tridente estelar con Coutinho y Gabriel Jesús. Brasil debutará contra Suiza, la principal candidata a pasar como segunda. En el 2014, el combinado de las mil culturas y procedencias ya hizo sufrir mucho a Argentina en octavos. Su duelo con la emergente Serbia debería determinar el acompañante de Brasil a la siguiente ronda. Costa Rica, con el madridista Keylor Navas bajo palos, tiene menos opciones.



Grupo F: Alemania, a por el reto de repetir título

Ya no están clásicos como Lahm, Klose o Schweinsteiger, pero Alemania no ha perdido fuerza. Junto a Brasil, es la gran candidata al título. Solventada la duda de la portería (Neuer tirará de galones pese a estar casi nueve meses sin jugar), Löw tiene las cosas muy claras. Su reto es repetir éxito, algo que no ocurre desde que la 'canarinha' se coronara en 1958 y 1962. Debutará ante México en uno de los partidos más interesantes de la primera jornada. Los germanos no se bajan del tercer puesto desde el 2002 y ese será su mínimo objetivo.

Para la segunda plaza, marquen una fecha: el 27 de junio en Ekaterimburgo. Allí se medirán los mexicanos y Suecia, que no contará con Ibrahimovic. La tricolor ha superado siempre la primera fase desde 1994, aunque cayó las seis veces en octavos. Los escandinavos llegan a Rusia con el aval de eliminar a Italia en la repesca, una proeza en un conjunto en el que el colectivo manda por encima de todos. La última debería ser Corea del Sur, que disputa su novena fase final consecutiva. Heung-Min, estrella del Tottenham, no parece argumento suficiente para dar la sorpresa.

Grupo G: Inicio sencillo para Inglaterra y Bélgica

En este grupo se dan citan dos de las selecciones que aspiran a dar la campanada en Rusia. Ambas se jugarán el primer puesto del grupo en el duelo final del 28 de junio en Kaliningrado. Bélgica vuelve a reunir un bloque espectacular bajo la dirección de Robert Martínez. Por nombres podría aspirar perfectamente a igualar el cuarto puesto histórico de los 'diablos rojos' en 1982, aunque un primer puesto seguramente la llevaría a un cruce terrible con Brasil en cuartos.

Solventado el terremoto ocurrido con Wilmots, el anterior seleccionador, los belgas fueron los primeros europeos en sacar el pasaporte para Rusia. Ahora quieren refrendar su buena pinta. Debutan contra Panamá y luego se miden con Túnez, rivales propicios para coger buenas sensaciones, un panorama similar al de Inglaterra, que confía en el técnico Southgate para borrar un historial demasiado cargado de decepciones.

Con el 'killer' Harry Kane al frente, los 'pross' tienen muchos argumentos para hacer algo grande, pero les falta talento en la medular. Los tunecinos podrían dar algún susto a los dos favoritos europeos en una tarde de inspiración, mientras que la debutante Panamá ya logró bastante clasificándose para la cita por delante de EEUU.

Grupo H: Igualdad con Colombia y Polonia por delante

Bienvenidos al grupo más imprevisible. Sin un favorito claro, sin un referente evidente. Colombia y Polonia parecen un peldaño por encima de sus rivales, pero existe más igualdad que en otros grupos. Los centroeuropeos vuelven a un Mundial después de 12 años y Lewandowski siempre es una garantía de goles, menos en la última Champions ante el Madrid. El ariete del Bayern logró 16 tantos en la fase de clasificación. Nawalka tiene un conjunto consolidado y los polacos pueden ser una de las sorpresas en un cruce de octavos con Bélgica o Inglaterra.

Lo mismo puede aplicarse a Colombia, que confía en James y Falcao para superar la primera fase sin apuros y prolongar su aventura. No hay que descartar por completo a los 'leones' de Senegal, que acabó invicta la fase de clasificación y tiene jugadores de excelente despliegue físico, como Mané. Japón, que cambió de técnico justo antes del Mundial, también intentará colarse en octavos en un grupo abierto. El veterano Honda, que juega ahora en el Pachuca, sigue dando guerra.

Cruces de octavos y cuartos del Mundial de Rusia

Este es el cuadro completo con los cruces de octavos y cuartos del Mundial de Rusia 2018 (la cifra entre paréntesis es el código de la eliminatoria, que identificará al ganador en los siguientes emparejamientos):

Sábado 30 junio

-16.00 h (14.00 GMT): 1º del grupo C - 2º del grupo D (50). Kazan Arena

-20.00 h (18.00 GMT): 1 A - 2 B (49). Fisht Stadium Sochi

Domingo 1 julio

-16.00 h (14.00 GMT): 1 B - 2 A (51). Luzhniki Moscú

-20.00 h (18.00 GMT): 1 D - 2 C (52). Nizhny Novgorod Stadium

Lunes 2 julio

-16.00 h (14.00 GMT): 1 E - 2 F (53). Samara Arena

-20.00 h (18.00 GMT): 1 G - 2 H (54). Rostov Arena

Martes 3 julio

-16.00 h (14.00 GMT): 1 F - 2 E (55). Zenit Arena San Petersburgo

-20.00 h (18.00 GMT): 1 H - 2 G (56). Spartak Stadium Moscú

CUARTOS DE FINAL

Viernes 6 julio

-16.00 h (14.00 GMT): Ganador 49 - Ganador 50 (57). Nizhny Novgorod Stadium

-20.00 h (18.00 GMT): Ganador 53 - Ganador 54 (58). Kazan Arena

Sábado 7 julio

-16.00 h (14.00 GMT): Ganador 55 - Ganador 56 (60). Samara Arena

-20.00 h (18.00 GMT): Ganador 51 - Ganador 52 (59). Fisht Stadium Sochi

SEMIFINALES

Martes 10 julio: 20.00 h (18.00 GMT): Ganador 57 - Ganador 58 (61). Zenit Arena San Petersburgo

Miércoles 11 julio: 20.00 h (18.00 GMT): Ganador 59 - Ganador 60 (62). Luzhniki Stadium Moscú

TERCER Y CUARTO PUESTO

Sábado 14 julio: 16.00 h (14.00 GMT): Perdedor 61 - Perdedor 62. Zenit Arena San Petersburgo

FINAL DEL MUNDIAL 2018

Domingo 15 julio: 17.00 h (15:00 GMT): Ganador 61 - Ganador 62. Luzhniki Stadium Moscú