Los héroes de Gijón

Eliseo Martín ha vivido muchas batallas en los Campeonatos de España de cross. Ya ha disputado 26 ediciones. Comenzó en Oviedo siendo cadete y ese día terminó en el puesto 65. Entonces, el presidente de la territorial era Benjamín Soto. Eliseo siguió corriendo el Nacional, una de las pruebas más prestigiosas del calendario, con el apoyo desde la federación siendo máximos dirigentes Jesús Cuartero, Álvaro Burrell, Luis Sol y Javier Hernández.

El año pasado llegó a la presidencia Susana Ochoa y Martín ha vivido una experiencia nueva en su larga trayectoria. Se ha tenido que pagar la mitad de lo que cuesta el viaje puesto que la territorial está en números rojos. El autobús partió ayer a las ocho de la mañana. Los 33 atletas que forman la selección se dieron la gran paliza. Hoy correrán la competición y cansados regresarán a Zaragoza. Y además se tendrán que pagar parte del viaje defendiendo la camiseta de Aragón. Un ejercicio que roza el masoquismo.

La territorial justifica este copago de los atletas de 44,64 euros en que la DGA no ha acelerado la convocatoria de ayudas del 2016. Un total de 560.000 euros entre 48 entidades. «Para no tener que cerrar la federación este año y el que viene, se ha aprobado la realización de un copago del 50% a los atletas que participen en las competiciones de la FAA», explica la territorial en una circular del 10 de marzo. Añade que «los que quieran participar de forma individual y que vengan con la expedición, pagarán el 100% del viaje».

«Esto es vergonzoso y triste para el atletismo. Esto es histórico y nunca lo he visto, ni en selecciones como Ceuta o Melilla. Vistos los recortes, la territorial tenía capacidad suficiente para buscar patrocinadores privados. Además, veo fatal que paguen la totalidad de las dietas a los dos entrenadores y al fisio», afirma el montisonense Eliseo Martín, que responsabiliza a la territorial dirigida por Susana Ochoa. «Es un problema de gestión de la territorial. No sé si es necesario que tenga cinco trabajadores en nómina para la gran cantidad de actuaciones que tiene», apunta.

Raquel Miró se quedó de piedra cuando recibió la noticia. «Es vergonzoso y me quedé a cuadros cuando me enteré. Se podría hacer de mejor manera y además no nos devolverán el dinero. Es una faena. Ayudo a la territorial compitiendo y me lo tengo que pagar. Siempre ha tenido crisis la FAA, pero nunca ha pasado nada», asegura la atleta del Scorpio.

Víctor Puyuelo será el lugarteniente de Carlos Mayo en Gijón. «Algunos pedimos permiso en el trabajo para competir. Vamos de forma desinteresada y, además, nos hacen pagar. Si por alguna cosa podrían endeudarse sería por esta competición tan importante». Nuria Sierra correrá su tercer Nacional con 50 años recién cumplidos. «No sé de quién ha sido la mala gestión. Pero no tendríamos que ir ninguno y que se buscaran la vida las instituciones». Isabel Linares reconoce que «a todos los júniors nos ha sorprendido tener que pagar, porque la territorial tiene subvenciones de la DGA y los patrocinadores», sentencia.