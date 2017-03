Hettsheimeir: «Siempre recordaré Zaragoza con cariño, fueron tres años increíbles»

­—¿Cómo ha sido su regreso a la Liga española?

—Pues muy bien, hace ya tres años que me fui de aquí, después de diez seguidos en España, y ahora llevo otra vez un mes en Fuenlabrada y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí.

—¿Cómo surgió la opción del Montakit Fuenlabrada?

—Había una opción en mi contrato con mi club de Brasil por la que si recibía una oferta de Europa o de Estados Unidos o algo parecido existía la opción de salir gratis. Y tenía ganas de volver a España, surgió la posibilidad de Fuenlabrada y no lo dudé. Tenía tantas ganas que cuando me llamaron dije vale, voy.

—¿Ha encontrado diferente la Liga española?

—Ahora estaba acostumbrado a Brasil, que la Liga tiene un ritmo diferente, aquí en España la ACB tiene un ritmo altísimo y ya estaba acostumbrado a lo otro. Ahora me encuentro mejor pero poco a poco voy a ir mejorando más. La Liga la veo igual, muy competitiva, muchos equipos igualados y mucho nivel, como siempre.

—¿Por qué volvió a Brasil?

—Lo decidí porque llevaba ya diez años en España y tuve una buena oferta para volver a mi ciudad, la ciudad en la que nacieron mis padres, en la que tengo muchos parientes, y tengo mucha familia. Valoré poder estar cerca de la familia otra vez. Y la verdad es que he estado muy bien estos años, cerca de la familia y muy contento.

—Y ganando títulos.

—Sí, el primer año ganamos prácticamente todo, la Liga sudamericana, que es como la Eurocup, y la Liga de las Américas, que es como la Euroliga, y luego el campeonato Paulista, y quedamos segundos en el campeonato nacional, que es como la Liga ACB. Llegamos a la final y perdimos. Fue un buen año y han sido buenas temporadas para el club.

—Individualmente ha destacado en puntos y rebotes.

—En la Liga era segundo o tercero en puntos y en rebotes era cuarto, y en la Liga de las Américas sí fui el máximo reboteador. Pero no tiene nada que ver con España y eso que cada año mejora mucho la Liga brasileña. La NBB está creciendo mucho, están cuidando la Liga y cada año va a ser mejor.

—¿Hay una apuesta por mejorar la Liga brasileña?

—Sí, va a crecer muchísimo. Dentro de dos o tres años será una Liga fortísima. Los directivos están trabajando muy bien, están haciendo las cosas de puta madre y la Liga va para arriba.

—Y no ha dejado de ir con la selección en este tiempo.

—A los Juegos Olímpicos, nada menos. No fue el resultado que queríamos pero para mí fue una experiencia única. Poder jugar unos juegos y en Brasil es muy chulo. Me perdí los Juegos del 2012 por una lesión y ahora los pude disfrutar en casa. Es un espectáculo.

—¿Aprovecharon los Juegos para impulsar el deporte brasileño?

—Sí, pero luego no he visto tantos resultados después de los Juegos. Sí que es verdad que están haciendo una apuesta fuerte por la Liga, pero no he visto tanto crecimiento como esperaba después de los Juegos. Pero la Liga va muy bien, hay muchos patrocinadores que están apostando y ahora hay también un acuerdo con la NBA.

—¿El juego es diferente?

—Hay tres o cuatro equipos de un nivel alto y otros de un poco más bajo. En los últimos años ha mejorado porque antes solo había un equipo al más alto nivel y el resto no jugaba a nada, y ahora hay más equipos que compiten. Hay más igualdad, del quinto hacia abajo hay mucha.

—¿Es más o menos físico?

—El ritmo es muy diferente, es un poco más bajo. Pero sí creo que es más físico que antes. Aunque ya digo que es algo que está mejorando.

—¿Le ha costado readaptarse?

—Estaba acostumbrado a aquel ritmo y ahora tuve que readaptarme. Voy mejorando poco a poco y muy bien.

—Llegó con la temporada empezada, lo que siempre dificulta la adaptación.

—Eso también, llegas con el equipo hecho al 100% y tuve que empezar casi de cero a coger ritmo, conocer a los jugadores. Pero ya voy conociendo a todos y me están tratando muy bien tanto los compañeros como el club y la afición.

—Y con dos partidos a la semana.

—Cuando llegué apenas jugué dos partidos de Eurocup pero así juegas más, no entrenas tanto con dos competiciones, pero está bien jugar dos torneos a la semana. Juegas a un nivel superior.

—¿Cómo ha sido la experiencia europea para Fuenlabrada?

—Para un club es muy importante y aquí están muy contentos de haber jugado a un altísimo nivel en la Eurocup.

—¿Hay diferencias de jugar para CAI, Real Madrid, Unicaja, Fuenlabrada?

—La Liga tiene un nivel altísimo, no hay un partido fácil. Somos profesionales y tenemos que dar el máximo siempre, hacer lo que pide el entrenador, para jugar a full. Todos estos equipos en los que he estado tienen su nivel de exigencia y de presión y hay que saber adaptarse.

—¿Qué les pide Cuspinera?

—Jugamos duro, hay que hacer las cosas bien cada uno para que mejore el equipo e intentar ganar partidos.

—¿Cómo espera el partido?

—Será un partido duro, los dos equipos vienen de derrotas. Para nosotros es clave, tenemos que salir a full e intentar ganar. E imagino que el Tecnyconta hará lo mismo, intentar ser duro y físico para intentar ganarnos, así que será durísimo.

—¿Cómo ve el juego interior del Tecnyconta?

—Son grandes jugadores, juegan muy bien al poste bajo, Norel tiene muy buenos movimientos. Con los otros dos no he jugado nunca pero son buenos jugadores, tienen buena mano, juegan bien de espaldas, corren bien el campo, son muy completos. Será un partido duro.

—¿Ha cambiado algo su juego estos años?

—He mejorado un poco mi tiro, es algo que siempre he trabajado bastante. Estoy trabajando bien dentro-fuera, como siempre, igual que jugaba en Zaragoza.

—¿Qué recuerdos le quedan?

—Solo buenos. Estuve tres años muy bien, tengo muchos amigos y hasta un hijo maño. Fueron años increíbles que nunca voy a olvidar. Siempre recordaré Zaragoza con cariño.