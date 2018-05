El Huesca busca un triunfo vital en Córdoba

El ascenso directo del Huesca, ahora tercer clasificado, pasa, como dijo Rubi, por no hacer cuentas y ganar los cinco partidos que restan, empezando por el de hoy en Córdoba (16.00 horas) y estar pendiente de lo que hagan el Sporting en La Romareda esta tarde y el Rayo en Granada el lunes. Córdoba y Huesca se miden con objetivos contrapuestos, pero con la necesidad compartida de lograr una victoria que a los locales les valdría para igualar con la zona de permanencia, y a los oscenses para dormir en puestos de ascenso directo a LaLiga Santander.

Y es que la SD Huesca acude a Córdoba decidido a ganar tras dejar atrás el bache de resultados por el que pasó. Así, está recuperando el juego además de los triunfos y vuelve a ser otra vez un equipo difícil para los rivales si está en el nivel de los últimos tres partidos ya que jugadores fundamentales como Melero, Cucho y Moi Gómez están volviendo a rendir a buen nivel.

Los azulgranas intentarán aprovechar la situación tan delicada que atraviesa el Córdoba para poder sumar los puntos que tanto necesitan, por lo que la presión se la pasan a los locales, que deben ganar para seguir aspirando a mantener la categoría.

El entrenador del Huesca no va a tener problemas para sacar el mejor equipo ya que tan solo tiene una baja para este partido, la del lateral izquierdo Brezancic que está sancionado por tarjetas amarillas, por lo que ocupará su puesto Akapo aunque es lateral derecho. En el resto de posiciones no es muy probable que haya cambios, aunque el técnico suele introducir en muchas ocasiones alguna novedad en el once inicial con el fin de sorprender al rival. En esta ocasión tal vez podría ser en una banda con la entrada de Vadillo, pero es improbable.

CON SERGI GUARDIOLA / Mientras, el técnico blanquiverde, José Ramón Sandoval, tendrá la baja por lesión de Álex Quintanilla, aunque recupera a su máximo goleador, Sergi Guardiola, que estará disponible desde el inicio.