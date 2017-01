Las imágenes del brutal accidente de Carlos Sainz

Carlos Sainz, vencedor del rali Dakar en el 2010 y dos veces ganador del Mundial de ralis, ha puesto punto y final a su participación en la prueba sudamericana, después del accidente que sufrió el jueves cuando estaba a tan solo cinco kilómetros de la meta.

#Dakar2017 Tras sufrir accidente en Tupiza, el ex campeón Carlos Sainz abandona la presente edición del rally más duro del mundo. pic.twitter.com/AndhcLZQip — Dakar Paraguay (@ParaguayDakar) 6 de enero de 2017

Las imágenes del accidente son brutales, puesto que el piloto madrileño de Peugeot cayó por un precipicio de 15 metros después de dar varias vueltas de campana, que lo condenaron a la retirada. Una vez más, Sainz ha demostrado que no tiene suerte en una prueba donde siempre parte de favorito pero que solo ha podido ganar una vez. "Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado. Nuestras opciones de cara a la victoria se han esfumado, así de sencillo. Y no creo que podamos continuar", dijo el español al llegar al campamento. Más tarde se confirmó el adiós de Sainz.