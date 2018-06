Knight regresa al Mann Filter cuatro años después

La ala-pívot estadounidense Leslie Knight (1,83 metros y 32 años) regresa al Mann Filter tras haber militado en el mismo durante la temporada 2013-14. «Knight dejó un excelente recuerdo personal y deportivo. Su regreso era una de las prioridades en la formación de la próxima plantilla del equipo», informó el club. Tras jugar en su país de origen, Estados Unidos, militó un año en el Cantú italiano y comenzó a continuación su ya larga trayectoria en España. Jugó cuatro temporadas en Liga Femenina 2 en Alcobendas, de donde llegó a la primera Liga nacional con el Mann Filter donde superó los 10 puntos anotados de media y también los 10 de valoración. Las últimas cuatro temporadas ha jugado en el Campus Promete de Logroño y ahora regresa al club de la capital aragonesa como nacional.

«El Mann Filter fue quien me dio la oportunidad de debutar en la máxima categoría y me trató con un gran cariño. Me llena de felicidad volver a estar con esa buena gente del club con algunos de los cuales nunca he perdido el contacto. Zaragoza es una ciudad con mucho encanto y la afición es maravillosa. Tengo muchas ganas de que llegue ya se septiembre para incorporarme a este nuevo proyecto ilusionante. Estoy encantada», destacó.

Quien no continuará en el equipo aragonés es Shacobia Barbee, MVP de la pasada temporada regular, que se ha comprometido con el Al-Qázeres extremeño, también en la Liga Femenina.