Larraga y Aitadi dominan un Cross de Reyes para la historia

No hubo sorpresas en la edición de oro del Cross de Reyes. Ganaron dos atletas de prestigio como Said Aitadi y Luisa Larraga. Ambos cumplieron los pronósticos en la carrera organizada por el Stadium Casablanca y fueron muy superiores a sus rivales. Tras el atleta marroquí del Añares Rioja llegó a la meta Alberto Sábado, el corredor del equipo anfitrión, siendo el tercero Álvaro Lombardo, del Running Zaragoza. Larraga llegó por delante de Antolina Díaz y Beatriz Martínez, ambas del equipo Zancadas Amix.

Javier Cortés, uno de los homenajeados en las bodas de oro de la prueba zaragozana, llegó con el tiempo justo para ver la carrera femenina. «Recuerdo que cuando ganaba siempre hacía mucho frío y niebla en la carrera. Pero los tiempos han cambiado y hoy hace una mañana casi primaveral», explicaba el que fue campeón de España de 3.000 metros lisos indoor en el año 1980 mientras observaba el dominio insultante de Luisa Larraga.

Como explicaba el zaragozano, la prueba se celebró en unas condiciones atípicas. Desapareció la niebla en la que estuvo sumergida la capital aragonesa dos semanas. Tampoco sopló el cierzo cuando comenzaron a disputarse las carreras a las diez y media de la mañana con los infantiles. Y pasó a mejor vida el cross largo que se desarrollaba antaño por los márgenes del Huerva. El aperitivo de las pruebas absolutas fue la carrera de los veteranos que se llevó Abdoulaye Diba por delante de Héctor Vacas en un cerrado esprint.

Después llegó la prueba femenina. Tras la renuncia de Raquel Miró, la ganadora de los dos últimos años, la prueba parecía más abierta y se esperaba un duelo entre Larraga y Díaz. En la última prueba del año celebrada en Zuera la atleta del Zancadas Amix ganó en la misma línea de meta a Larraga.

Pero no hubo historia y Larraga dominó la prueba de 4.200 metros de punta a cabo sumando el sexto Cross de Reyes a su historial. Con la presencia de Arturo, su pareja, Andrés Moreno, su entrenador durante 36 años, y Carmen Félix, su amiga del alma que ganó en Casablanca siete veces, Larraga se escapó antes de que la prueba llegara a su meridiano.

Díaz corrió perjudicada por unas anginas e hizo lo que pudo. Mientras tanto, Larraga fue aumentando las diferencias con sus guantes negros, su camiseta roja del Zaragoza Atletismo y sus gafas oscuras. Tercera llegó la veterana Beatriz Martínez tras tirar durante mucho tiempo Clara Playán. «Me he encontrado fenomenal, porque el frío me apoca y ha sido el mejor regalo de Reyes para Miguel, mi padre, que se encuentra ingresado en el hospital. He ido supermotivada por esto y el homenaje ha sido el extra que faltaba», decía la ganadora.

LOS HOMBRES / El favorito de la prueba masculina era Said Aitadi. Y ganó sin bajarse del autobús, logrando su segundo Cross de Reyes tras el del 2015. Sin rivales, el atleta del Añares solo se fue a mitad de carrera. Alberto Sábado, el ganador del año pasado, corrió vigilante y confiado del segundo puesto ante la ausencia del enfermo Juan Carlos Dutrey. Mientras tanto, Aitadi mantenía las distancias saludando en la última vuelta al público. Sábado se acercó al ganador, pero era un espejismo. «Me he acercado y pensaba que podría sorprenderle en los últimos metros. Pero he visto que ha sido imposible», decía Sábado, múltiples veces segundo de la prueba. El tercero en meta fue Álvaro Lombardo en una prueba en la que faltó calidad.