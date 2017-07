"Mejor jugar ahora contra el Barça"

El Manchester United cierra su particular pretemporada contra el Barça. La preparación del once inglés ha ido de menos a más porque el primer partido que realmente interesa a José Mourinho es la Supercopa inglesa del 8 de agosto. Empezó el United ante equipos de la liga estadounidense y la habrá acabado ante el Madrid y el Barça en lo que supone "una gran experiencia" para el técnico cara a poder comprobar el nivel del equipo.

"Jugar contra el Barça es la mejor manera de terminar la pretemporada", ha explicado en una rueda de prensa concedida en la Universidad de Georgetown. Mourinho ha razonado que en último amistoso se enfrentó "en la primera parte al mejor Madrid al que solo le faltaban Ramos y Cristiano".

SILENCIO CON BALE

La nueva cita le encara ante un Barça sin ausencias. Pero tierno aún, con apenas 10 días de entrenamientos y solo un partido (ante al Juventus) en las piernas. "Mejor jugar ahora que en la Champions League", ha reconocido, aliviado porque United y Barça estarán en el mismo bombo.

Mourinho ha comentado que busca más fichajes para su equipo. Y que se lo toma con calma ante los disparados precios del mercado. Quiere un centrocampista y un delantero "que pueda jugar por las bandas y dé más opciones de ataque".

El perfil de Gareth Bale. Tras esbozar una leve sonrisa, ha eludido contestar. "No hablo de los jugadores de otros equipos, del mismo modo que no me gustaría que otros entrenadores dijeran que quieren alguno mío", ha afirmado.