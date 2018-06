Messi y sus problemas con Hacienda: "Había una orden de Madrid de atacarme"

Leo Messi ha confesado que se sintió muy atacado desde Madrid a consecuencia de los problemas con Hacienda. Considera, de hecho, que hubo una campaña deliberada en su contra. Y que no lo pasó bien. "Pasé por momentos complicados cuando tuve todo el lío con Hacienda. Fue duro por la manera en la que se me atacó y decían cosas de mí, de mi familia, de mi papá, de mi gente. Me sentí muy atacado desde Madrid", explica en una entrevista concedida al diario 'Sport'.

La estrella argentina se explaya en este espinoso asunto. "Había orden de atacarme, de pegarme y de aprovechar el momento de debilidad que estábamos pasando por lo que sucedía. Era una orden de Madrid. Era así. Lo sabía. Incluso sabiéndolo me molestó y me dolía".

Dice Messi que encontró consuelo en la solidaridad en casa. "Me sentí muy atacado pero tuve la suerte de tener el respaldo de mi gente, de Barcelona, de Cataluña, del periodismo de acá. Esto me hacía estar un poco más tranquilo".

LA APUESTA PERDIDA DE LA CANTERA

Messi, que se encuentra ya en Rusia con la selección de Argentina, aborda en la entrevista otros temas de la actualidad azulgrana. Por ejemplo, el tapón que se ha producido en la cantera. "Desde Guardiola es cuando más se vio la entrada de jugadores de la cantera. En los últimos tiempos se ha perdido un poco y se han ido jugadores importantes de la cantera para ir a otro equipo donde ven más posibilidades".

Y añade: "Es raro que se vayan del mejor equipo del mundo a uno mucho menor al ver más posibilidades, siendo tan jóvenes y no querer esperar".