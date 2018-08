Mourinho se enfrenta al Manchester United por Martial

Jose Mourinho no descansa. Esta vez -como en muchas otras-, el foco de su ira está en su propio club. El técnico portugués no quiere, en sus filas, a Anthony Martial y quiere que el Manchester United lo venda antes de que se cierre el mercado de fichajes en Europa. Sin embargo, el club se niega a hacerlo y, menos, a cualquier precio. Se da la circunstancia de que, pese a manifestar que no cuenta con él, Mourinho le dio la titularidad, el pasado domingo, en el partido que el United jugó y perdió en Brighton (3-2).

Aun así, según la prensa inglesa, 'Mou' quiere venderlo porque no es lo "suficientemente bueno". El portugués hizo una petición expresa a Ed Woodward, vicepresidente del United, pero éste le manifestó que el club no está dispuesto a malvender al jugador. Además, hay que tener en cuenta que el mercado de fichajes está cerrado para los clubes de la Premier League y no pueden inscribir jugadores. La intención de Mourinho es vender al delantero para costear un posible fichaje en el mercado de invierno.

​Viene de lejos

Mourinho ya había mostrado su descontento con el francés durante la pretemporada. Martial abandonó la gira de los 'diablos rojos' por los Estados Unidos por el nacimiento de su segundo hijo. El club le dio permiso pero no sentó bien a su entrenador que, en sala de prensa, afirmó: "Tuvo un bebé y llegó hermoso y lleno de salud, gracias a dios. Pero él debería estar en la gira y no está".

El jugador no dudó en responder y lo hizo, públicamente, a través de su cuenta de Twitter. "Gracias a todos por vuestros mensajes. Mi pequeña está bien, para la madre fue más difícil pero, gracias a dios, también está bien ahora. Lo siento, pero mi familia siempre será lo primero. Mañana vuelvo a Manchester", afimó Martial.

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout... Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 1 de agosto de 2018

El Sevilla lo quiere

Uno de los equipos que más se ha interesado en Anthony Martial, en los últimos meses, es el Sevilla. El conjunto hispalense ya preguntó por el francés en el último mercado de invierno pero el Manchester United no quiso negociar. Ahora, con la desavenencia del delantero con Mourinho, la dirección deportiva trabaja en intentar incorporarlo y se especula con que planteará, en las próximas horas, una cesión con opción de compra por el francés.

Martial llegó a las filas del Manchester United en el verano de 2015. Después de realizar una gran temporada con el Mónaco, los 'diablos rojos' pagaron 60 millones de euros por el francés que, entonces, tenía 19 años. En las tres temporadas que lleva en Old Trafford, ha disputado 137 partidos en los que ha marcado 36 goles y dado 26 asistencias.