Otro punto hacia Primera

El Huesca y el Alcorcón sumaron un valioso punto (1-1) para sus aspiraciones cuando solo restan tres jornadas para la conclusión de la competición. El conjunto altoaragonés podría haber aumentado a 6 puntos su distancia sobre el tercer clasificado, pero fue sorprendido por el conjunto madrileño en El Alcoraz, de donde se llevó un punto que le vale mucho de cara a no pasar apuros en las últimas jornadas. El Huesca, que no cuajó un buen encuentro, está no obstante más cerca de lograr el ascenso directo a Primera. Sus dos directos rivales, Rayo y Sporting, perdieron en esta jornada y se mantiene segundo a un punto del líder madrileño y cuatro por encima de los asturianos.

El Alcorcón no empezó el encuentro intentando defenderse, sino que trató de alcanzar el dominio por medio del balón, entre otras cosas porque jugó con el viento a su favor y se atrevió a encarar el área rival para sorprender al equipo local. Le costó al Huesca llegar al área visitante, al no tener opciones de tener mucho la posesión del balón. El primer disparo de los azulgranas no llegó hasta el minuto 15. Fue por medio de Ferreiro y se marchó ligeramente alto.

Siguió controlando el partido el conjunto madrileño y llegando con facilidad al área local tanto por las dos bandas como por el centro del campo. En el minuto 21, por medio del delantero Álvaro, puso en apuros a la zaga y al portero locales al rematar el balón con la cabeza junto a la escuadra.

Siguió dominando el Alcorcón, amenazando una y otra vez, y producto de ello fue el primer gol del partido, que anotó el jugador amarillo Nono en el minuto 26 al culminar una acción rápida.

El Huesca no se encontró en toda la primera parte en el campo con el balón ni con ideas para hacer ocasiones, mientras que el Alcorcón estuvo muy centrado, ordenado y seguro en el sistema defensivo. El conjunto local estuvo desconocido, incómodo en todo el campo durante los primeros 45 minutos y con pocas ideas para desbaratar el entramado que le hizo el rival en todas las parcelas del campo.

LA SEGUNDA PARTE

Tras el descanso y con el viento a favor, cambió totalmente la decoración. El cuadro de Rubi fue el que dominó y se acercó con facilidad a la portería de Casto, llegando el primer aviso de los azulgranas por medio de Ferreiro, en el minuto 46 con un fuerte disparo que despejó con apuros el guardameta. El empate llegaría en el minuto 58 por medio de Gonzalo Melero, que recogió un rechace en la misma raya de la portería. Empezaba un nuevo partido para los dos equipos y en Huesca se creía con firmeza en la remontada, pero el marcador ya no se movería.

El cuadro azulgrana siguió dominando completamente al Alcorcón y encerrándolo en su área aprovechando el viento y la moral que cogió con su gol, aunque poco después se dio un respiro y el Alcorcón pudo defenderse con menos agobios. Los últimos minutos fueron de mucha emoción por lo mucho que se jugaban los dos equipos. No hubo más goles y el Huesca se marchó con sabor amargo, pero la clasificación le recuerda que está un punto más cerca del ascenso directo a Primera División.