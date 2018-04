Los Pelicans de Mirotic gobiernan la serie ante Portland

Los New Orleans Pelicans volvieron a mostrar su solidez defensiva y su acierto en ataque para vencer en casa de Portland (102-111) y poner el marcador de 2-0 a favor en la serie. El equipo de Mirotic ha dado un golpe encima de la mesa con la victoria del martes en pista visitante y ponen la eliminatoria muy cuesta arriba para los Blazers, que visitaran Nueva Orleans para disputar los siguientes partidos. Liderados por Jrue Holiday, los de Luisana se colocan como favoritos en esta eliminatoria.

Pocos se esperaban este resultado en los 'play-off' de la NBA. Portland llegaba como claro favorito de la serie por la fase regular de liga que había realizado, siendo uno de los equipos más en forma del Oeste. Fue el mejor partido jugado hasta la fecha por la pareja Jrue Holiday y Anthony Davis, que torturaron a los Portland. El primero anotó 33 puntos y repartió 9 asistencias, mientras que el segundo encestó 22 puntos y capturó 13 rebotes ante los que poco pudo hacer los de Oregón.

MIROTIC VUELVE A RESPONDER

El internacional español Nikola Mirotic se encontró con la noticia de que era titular en detrimento de Emeka Okafor. El entrenador Alvin Gentry quiso confiar en Mirotic y este no le defraudo. El ala-pívot aprovechó a la perfección los espacios que le daban los Portland, que estaban más preocupados en parar a Rondo, complemento de Holiday en el 'backcourt'. El jugador español terminó con 17 puntos y se quedó a las puertas del doble-doble al capturar 8 rebotes y poner 2 tapones en 39 minutos disputados. Mirotic dio un pequeño susto al torcerse el tobillo, que finalmente no quedó en gran cosa.

El conjunto de Oregón no encontraba respuesta a lo que estaba sucediendo. Sabedores de la derrota en el primer encuentro, Portland saltó a la pista del Moda Center con la intención de no dejarse sorprender, pero la gasolina nos le dio para mucho a partir del tercer cuarto. La pareja Lillard-McCollum, estrellas de los Blazers, no tuvieron su día en los porcentajes de tiro y eso lo pagó caro su equipo.

Ahora la serie viaja a Nueva Orleans y al equipo entrenado por Terry Stotts les toca hacerse fuertes y hacer algún que otro ajuste si no quiere que la eliminatoria acabe por la vía rápida en el cuarto partido.

DEROZAN GUÍA A LOS RAPTORS

El escolta DeMar DeRozan volvió a ser el faro del equipo y guió a Toronto en la victoria frente a los Washington Wizards (130-119). DeRozan anotó 37 puntos y fue el líder en ataque de los Toronto, que ponen el 2-0 en el marcador de la serie. El ala-pívot español Serge Ibaka jugó un digno papel en la victoria de su equipo, anotando 10 puntos, capturando 9 rebotes y repartiendo 2 asistencias en los 31 minutos que disputó. El tercer partido se jugará el viernes por la noche en pista de los Wizards.

DeMar DeRozan



37 puntos. Igualó así su mejor marca anotadora en unos playoffs,



60,9 % en tiros de campo.

5 rebotes

4 asistencias

BOSTON SIGUE CON PASO FIRME

Los Celtics siguen demostrando su papel de favorito en la NBA y se impuso el martes en casa a los Milwaukee Bucks por 120-106, poniendo el 2-0 a favor en la serie. Pese a la baja del base estrella y jugador franquicia Kyrie Irving para lo que resta de temporada por su rodilla izquierda, el escolta Jaylen Brown surgió como líder del equipo de Boston, sumando 30 puntos. Los Bucks tuvieron el porcentaje de acierto en tiros de campo a su favor, pero no les sirvió de mucho ante el juego realizado por los de Boston. La eliminatoria ahora viaja a Wisconsin.