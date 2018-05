El presidente de la Federación griega llama "jubilado" a Pau Gasol

El presidente de la Federación griega de baloncesto, Giorgos Vassilokopoulos, de 79 años, concedió este martes una entrevista a una emisora de radio griega, Sport-FM, en la que se encargó de repasar la actualidad del baloncesto mundial y realizó críticas totalmente fuera de lugar contra el baloncesto español y contra Pau Gasol, del que aseguró: “Ya no es un jugador, es un jubilado”.

Vassilakopoulos hizo esta afirmación para explicar, según su criterio, la razón por las que las estrellas no acuden a jugar con sus selecciones en las ventanas que ha dispuesto la FIBA de clasificación para el Mundial-2019 y en cambio el pívot de los Spurs sí lo hace.

"Los propietarios de los equipos de la NBA no dejan que sus jugadores acudan a la llamada de sus selecciones. Y la Euroliga por su parte aumenta los partidos, no es una coincidencia. Entonces el jugador viene y dice que no puede jugar más y abandona el equipo nacional. Este no es un fenómeno griego sino europeo. La NBA determina quién es el campeón de Europa, solo hace falta mirar al equipo que ganó el Eurobasket, Eslovenia. ¿Quién faltaba en Italia o Francia? De manera indirecta la NBA marca quién será el campeón europeo. ¿Y España? Es un equipo en decadencia y Pau Gasol ya tiene todos los sellos para la jubilación y por eso le dejan jugar. Ya no es un jugador”.

Las declaraciones del dirigente del baloncesto griego fueron rápidamente contestadas por el de la Federación Española, Jorge Garbajosa, excompañero de Pau Gasol en la selección. “Es un error importante y una falta de respeto hablar así de alguien con tanta relevancia en el baloncesto mundial, que es patrimonio de todos”.