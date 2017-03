Un programa ejemplar

El Club Pirineista Mayencos es un avanzado en el trabajo con la cantera del esquí alpino nacional. La entidad jacetana cuenta con una pirámide de trabajo perfecta desde los más pequeños hasta que los deportistas llegan al Centro de Especialización de Tecnificación de Deportes de Invierno (CETDI). Una pieza fundamental es el programa denominado Esquí-Estudio, que se creó hace 18 años. El objetivo era aprovechar la época invernal para que un grupo de niños esquiara por la mañana y estudiara por la tarde. Los impulsores fueron Ernesto Rodríguez, director de la sección de esquí de Mayencos, y Pedro Arcederillo, vocal y después presidente de la entidad.

El colegio que apoyó la iniciativa fue Escolapios como lo hacía con el fútbol, el judo o el hockey. «Allí estaba el equipo nacional, que se trasladó desde el colegio Juan March de Viella a Jaca. Destacaban Ana Galindo, los hermanos Campo, los hermanos Abajo o Javier Domínguez. Eso fue el embrión del CETDI actual», explica Rodríguez. Con 45 años lleva toda la vida vinculado al esquí alpino altoaragonés. «Nací en Castiello y llevo desde los siete en el esquí. Estuve en el equipo nacional promesa de alpino y de snowboard hasta que empecé a trabajar con el Esquí-Estudio».

Fue hace 18 años cuando Rodríguez impulsó tras su retirada de la competición la creación del Esquí-Estudio. Desde entonces la filosofía del plan se sigue manteniendo y se crearon posteriormente otros Esqui-Estudio en Ski Va de Astún, Formigal Esquí Club, Integral Esquí y el Club Esquí Valle de Benasque. «Se montó para esquiar más días. Aquí se puede apuntar el que quiere y el 90% de los miembros del Esquí-Estudio son de fuera de Aragón. Cuando terminan el trimestre del invierno, vuelven a sus casas y acaban el curso académico», dice Rodríguez.

En la actualidad el Esquí-Estudio cuenta con 16 chavales de las categorías sub-14 a la sub-16. Rodríguez tiene la ayuda de Adrián Clemente. «En invierno esquiamos cien días en Astún y en verano otros treinta, con veinte jornadas en agosto, una semana en octubre y otra en noviembre. Solemos desplazarnos a la estación suiza de Sas Fee», afirma.

Programación

En los meses invernales los jóvenes tienen la jornada perfectamente programada. «Los recogemos en Jaca a las ocho de la mañana y estamos en Astún a las nueve. Esquían de nueve a una de la tarde. Media hora más tarde bajamos, se duchan y comen. Después se van a clase hasta las seis de la tarde». A continuación tienen una hora libre. «La empleamos para arreglar esquís y hacer gimnasia. De siete a nueve estudian, a continuación cenan, tienen un rato libre y se van a la cama», explica Rodríguez.

El objetivo es que algunos de estos chavales integren el CETDI, el paso siguiente para jóvenes de 16 a 20 años, antes de acceder al equipo nacional. «En Mayencos contamos con un centenar de niños de 7 y 8 años que compiten. El trabajo de cantera es bueno, lo que pasa es que se para la cosa cuando se llega al equipo nacional», dice. Son los padres de los esquiadores junto al club los que desembolsan todo el dinero. «Aquí solo esquían los ricos. No nos ayuda nadie. No tenemos aportación institucional, ni nos ayudan las estaciones. Pagamos por entrenar en la pista de Astún, incluido el forfait. Cada padre paga junto al club 10.000 euros y está claro que un mileurista no se puede permitir ese lujo». Los pertenecientes al Esquí-Estudio tienen un buen nivel nacional. «Hace pocos días disputamos la Copa de España en La Molina. De los 16 podios, diez fueron del Esqui-Estudio». Rodríguez destaca a varios esquiadores. «La vasca Irma Doliva tiene 16 años y es la primera de la Copa. También brillan los altoaragoneses Andrés García, Ibón Mintiegui y Ander Mintiegui», afirma. Participan en la Copa de Aragón, la Copa de España y este año han competido en la Borrufa de Andorra, Croacia, Eslovenia y Canadá.

Lo prioritario del programa son los estudios. «Si no aprueban los chavales, no pueden venir. Las clases son de un máximo de diez personas, cuando el ratio suele ser de 25 o 30. El colegio les da muchas facilidades. Si tienen competiciones, el centro les cambia los días de los exámenes. Cuando nos vamos de competición el fin de semana ya nos desplazamos el miércoles», explica.