Ronaldo: «No tenía dudas de que iba a ganar este premio»

No hizo el grito, pero estuvo tentado. Quedó coronado Cristiano Ronaldo como The Best, según la FIFA, por delante de Messi y Antoine Griezmann. «No tenía dudas de que iba a ganar este premio», proclamó la estrella blanca, lamentando, eso sí, la ausencia de Messi. «Me hubiese gustado que hubiera venido Messi y los jugadores del Barcelona, pero los entiendo perfectamente porque tienen un partido importante de Copa», argumentó el delantero portugues, quien recibió el primer The Best, el antiguo FIFA World Player, la réplica al ‘Balón de Oro’ y el trofeo inspirado en el balón del primer Mundial, el del 1930 en Uruguay.

Se lo entregó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que se estrenaba en una gala de estas características. The Best repitió el mismo podio del Balón de Oro de la revista France Football. Ronaldo cierra un año de ensueño con otro premio que redecora su carrera situándole en la cima, pese a que fue en el 2016 el año en el que se habló de sus peores registros con el Real Madrid y de un cierto declive. Sobre todo eso supo elevarse para lograr la Champions y la Eurocopa, dos títulos que le han dado una batería de premios que ahora cierra con el galardón de la FIFA.

Escuchó su nombre de boca de Infantino, besó a su novia y se fue directo a levantar el trofeo. Lo recibió y lo besó como si fuera el primero de su carrera. Con traje azul, Cristiano resopló y no olvidó a los ausentes. «Guau, guau, guau. Es increíble. La primera vez que lo recibo. Quiero agradecer a mis compañeros del Madrid, a mi familia. El 2106 ha sido el mejor año e mi carrera. He conseguido todo lo que se podía conseguir. Nunca lo olvidaré. Lamento que algunos jugadores del Barcelona no estén con nosotros. Es comprensible», afirmó Ronaldo, que escuchó de fondo su grito de gol.

Antes del premio más importante de la gala y tras conocerse el 11 ideal con cuatro jugadores del Barcelona (Messi, Suárez, Iniesta y Piqué), hubo un emotivo recuerdo para Johan Cruyff, fallecido el pasado año, y para Carlos Alberto, que también falleció en el 2016.

Se pudo ver también a Florentino Pérez firmando autógrafos o a Zidane firmando una camiseta de la selección argentina con el 10 de Messi. El entrenador del Madrid se quedó sin el premio al mejor técnico del año, que fue para Claudio Ranieri por su ‘milagro’ con el Leicester. «Si Alves dice que a los 30 años estás viejo para el fútbol, a los 65 ni les cuento. Estar aquí es un honor y lograr esto me vuelve loco», dijo el entrenador italiano. «Veía mucho blanco y me sentía mal», afirmó Alves.

Messi no tuvo dudas en sus votaciones. Miró al vestuario del Barcelona y repartió sus puntos. Le dio cinco a Luis Suárez, su amigo del alma, tres a Neymar y uno a Iniesta, capitán azulgrana. Cristiano Ronaldo repitió idéntico planteamiento. Votó a tres compañeros suyos del Madrid con el siguiente orden: cinco puntos para Bale, tres para Modric y uno para Sergio Ramos.