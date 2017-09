Rubi: "El Rayo tiene jugadores de calidad, con experiencia y determinantes"

El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Joan Francesc Ferrer "Rubi", ha declarado hoy que el Rayo Vallecano, su rival del próximo domingo, cuenta con jugadores "de mucha calidad, con experiencia y determinantes" aunque cree que su equipo también los tiene.

"Puede ser un encuentro muy abierto porque a los dos equipos nos gusta presionar arriba y tener el balón y las sensaciones que tenemos son buenas", ha indicado el técnico catalán del Huesca que, por eso, cree que el enfrentamiento, en el aspecto táctico, se puede parecer a una partida de ajedrez y que habrá fases "para los dos equipos".

Igualmente ha apuntado que el Huesca está con "muchas ganas e ilusión" de jugar el próximo domingo porque es un partido "muy atractivo".

El entrenador del conjunto altoaragonés no ha desvelado el equipo ni la forma de jugar del Huesca: "el haber hecho un buen partido y ganar ante el Valladolid puede suponer que le demos continuidad al equipo pero eso no quiere decir que pueda salir el mismo once que jugó el pasado domingo. Continuidad es seguir jugando con el mismo sistema aunque pudiera haber alguna novedad".

Preguntado sobre su postura política con respecto al tema de Cataluña ha comentado que son situaciones "muy delicadas" y que sólo quiere que "acabe bien y que la gente sea feliz".

"Mi opinión no quiero hacerla pública porque si dices una cosa es bueno para unos y malo para los otros. Mi opinión es que todo el mundo sea feliz en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo y que se busquen soluciones. Yo no soy político y eso es política y tienen que buscar soluciones para el bien de todos", ha concluido Rubi.