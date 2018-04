De ruta con la leyenda

No todos los días se puede compartir una ruta en bicicleta con el más grande de todos los tiempos, un extraterreste y el hombre que marcó un antes y un después en el deporte de las dos ruedas en España. Es todo un honor que esté de visita en Zaragoza y un privilegio para el Club Ciclista Iberia poder salir junto a Miguel Induráin ya que, en el concurso de peñas organizado por el Banco Santander, el Iberia salió agraciado y 60 miembros del club podrán pedalear junto al de Villava. El grupo, que saldrá hoy a las 8.00 horas del hotel Hiberus de Zaragoza, tendrá el honor de compartir 109 kilómetros y unas cuatro horas junto al exciclista navarro. Todo un placer.

Indurain está encantado de compartir sus vivencias con la gente, esa que le siguió en sus años dorados y que todavía le idolatra o aquellos jóvenes que desean ser como él. «Hay ciclismo de paseo y de competición y el domingo es un gran día para salir de ruta. Además está muy bien organizado por los clubs», cuenta. De hecho, añade que «es una parte muy bonita del ciclismo y hacer rutas con la gente hace que se conozcan sitios bonitos también».

En cuanto a los objetivos de estas salidas, el embajador del Banco Santander resalta, entre risas, que lo primordial es «no caerse, porque como vas en grupo y relajado a veces te despistas». Eso sí, «lo segundo es disfrutar y promocionar mi deporte, porque primero empecé de joven, luego fue mi trabajo y sigo disfrutando de la bici».

De vez en cuando se pica con algún ciclista (y siempre acaba ganando), pero uno de los aspectos que más disfruta de estas rutas, y que más le sorprenden, es la gran memoria que tienen sus seguidores: «Algunos saben incluso más que yo. Los jóvenes lo siguen mucho por internet y hay muchos que están muy al día. La gente más mayor lo ha vivido, tiene recuerdos y me hablan de alguna pelea que tuve, de si ataqué, si me quedé o qué hice en una contrarreloj».

La Vuelta a Aragón

Tantos y tantos kilómetros encima de la bicicleta dan para conocer mucho la geografía. Por supuesto, Aragón no se escapa a Miguel Induráin. El campeón de cinco Tours de Francia y de dos Giros de Italia, entre muchas otras pruebas, se acuerda de la subida a Cerler, y no precisamente por sus gratos recuerdos. «Era una lucha que tenía ahí porque no era mi punto fuerte. También me acuerdo de las contrarrelojes que eran llanas pero con mucho aire» relata el navarro. Al final, agrega, «son muchos kilómetros por Aragón entre Vuelta a España, campeonatos nacionales, cicloturistas como la Quebrantahuesos o la Vuelta a Aragón.

Esta última prueba regresa al calendario trece años después en el próximo mes de mayo y el exciclista celebra el regreso. «En mi época se corría y era de las importantes. Es primordial que haya empresas y gente que apueste por el ciclismo. Que vuelva la Vuelta a Aragón, que era un referente, para el ciclismo y para el aficionado es algo muy bonito», afirma antes de rodar.