Aragón reclama eliminar el punto de corte del examen mir y cambiar el modelo de elección de plazas

Eliminar el punto de corte del examen mir, cambiar el modelo de elección para que los residentes puedan "modificar a última hora la elección" y la ampliación de mil plazas más de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Estas son las medidas propuestas por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, para evitar que ninguna plaza de formación especializada quede vacante en la comunidad. De las 363 que ofertaba Aragón, 17 quedaron vacías (todas en Medicina Familiar) y ha habido 7 renuncias, cinco en medicina y dos en enfermería, ha anunciado Bancalero minutos antes del acto de bienvenida a los nuevos residentes del hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Para el consejero, este problema de vacantes "viene sucediendo desde hace varios años" sin que el Gobierno anterior "pusiera en marcha ninguna medida para atajarlo". El actual Ejecutivo, junto al de otras comunidades gobernadas por el PP, le han propuesto al Ministerio de Sanidad eliminar el punto de corte del mir porque este "tiene que servir para ordenar a estos profesionales en la elección de plazas pero en ningún caso para excluirlos". Y de hecho, ha asegurado que "si no hubiera habido ese punto de corte hoy no habría ninguna plaza en Aragón sin cubrir".

Otra de las solicitudes es el cambio del modelo de elección porque "dificulta a los futuros residentes que la puedan modificar a última hora" porque se hace "de forma telemática y no en tiempo real ni presencial". Para este año "llegamos tarde", por lo que ha deseado que para el próximo se articule.

Otra petición está relacionada con la falta de profesionales y la dificultad para asegurar el relevo generacional. Para ello "es necesario una convocatoria extraordinaria de mil plazas más en esta especialidad". Por eso, Aragón reclama al ministerio "herramientas para flexibilizar la acreditación de unidades" y que lo puedan hacer las comunidades porque se trata de un modelo "encorsetado" y toda la documentación debe hacerse en una semana mientras que las plantillas están en constante cambio por los traslados y de especialidad.

Sin respuesta de la ministra

Estas medidas ya las llevaba el PP en su programa, pero Bancalero ha hecho hincapié en que el problema "es de todos, no solo del que está en el gobierno". De ahí, que reclame un "pacto por la sanidad". Para ello le pidieron por carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, una reunión del Consejo Interterritorial para hablar de las plazas de Atención Primaria, pero "no he obtenido respuesta". Tampoco de la ministra de Educación, Pilar Alegría, a quién se solicitó la "homologación de títulos europeos y extracomunitarios de grado" para agilizar que los profesionales "puedan incorporarse a la vía mir porque es un proceso muy lento".

En cuanto a la aprobación de las medidas de fidelización para retener a los mir que acaban su formación y atraer a los de otras comunidades, el consejero ha señalado que se pondrán en marcha este mismo mes, "en cuanto se apruebe en el boa" (Boletín Oficial de Aragón). Se incluye un plus económico de hasta 10.000 euros anuales, contratos de hasta tres años, conciliación familiar, búsqueda de vivienda y colegio para los hijos, jornadas flexibles, etc. Serán los mir los que "tienen que expresar su idea de quedarse". Estas medidas servirán de "atracción" porque el Gobierno anterior no implementó ninguna, solo llevó a cabo acuerdos con los sindicatos pero "sin planificación". Se firmó la reducción a 35 horas y el número de pacientes pero "si no hay más médicos se ampliará la lista de espera", ha señalado.

Otra de las medidas acordadas es la aplicación de incentivos para los residentes de último año, que terminan la especialidad en septiembre al comenzarla cuatro meses más tarde por la pandemia, a los que se les va a pedir de forma voluntaria que ejerzan de forma autónoma para garantiza la asistencia este verano. Desconocen cuántos lo harán pero "se está contactando con unidades docentes y tutores", ha señalado, para afirmar después que "están tendiendo la mano". A cambio se "les reconocerá económicamente y con baremo de puntos "para luego optar a una plaza en propiedad".

Estas medidas se implementarán en los centros de difícil cobertura, que son todos los hospitales de fuera de Zaragoza, 44 centros de salud y este Gobierno ha introducido una novedad, considerarlo también a "todo centro que tenga una vacante sin cubrir y a nadie en bolsa". Con esto se logra "modernizar el modelo de coberturas" para así "mejorar la calidad y no poner el sambenito de que existen centros malos dentro de la comunidad", ha concluido. Ha puesto como ejemplo el centro de salud de Utrillas, que "ha estado abandonado y la gente no quería ir" en ocasiones por ese ámbito laboral "maligno" con sentencias de inspección de trabajo por "explotación laboral" a los sanitarios.