Este es el sueldo de Adrián Liso en el Real Zaragoza: un crack a precio de saldo

Es ya indiscutible el carácter fijo que para Víctor Fernández está teniendo en el Real Zaragoza Adrián Liso, titular en los últimos tres partidos, en Huesca, Leganés y ante el Burgos, además de en Anduva con el Mirandés y que ha jugado en los ocho partidos con el entrenador zaragozano, que le dio la alternativa nada más llegar al banquillo en su cuarta etapa en el club aragonés, en el choque ante el Espanyol. La renovación del extremo, de 19 años cumplidos hace un mes y que aún está en el último curso de juveniles, ya estaba muy perfilada a mediados de marzo, pero la petición del técnico cuando empezó a contar con él como uno más la oficializó en esa primera semana con Víctor. Renovó Liso hasta 2027, para firmar como jugador del Deportivo Aragón y con la posibilidad en cualquier momento de hacerle ficha del primer equipo y, a partir de entonces, ejecutar una opción por tres años. Su salario anual ahora mismo es inferior a 20.000 euros brutos (antes de esa renovación no era ni la mitad de esa cifra), con muy pequeños bonus. Y eso contrasta con su importancia actual en el equipo, con un gol decisivo en Huesca y siendo de los más destacados partido a partido. Es decir, un crack ahora mismo a precio de saldo.

Liso, concentrado esta semana con la sub-19 para unos entrenamientos con vistas al Europeo que se disputará en julio desde el lunes hasta este miércoles en Alfaz del Pi, en los que también está Lucas Terrer (debutante con Julio Velázquez en este curso), suma con Víctor 418 minutos en 8 partidos, con cuatro presencias en el once, con el cambio de esquema a tres centrales para situarse en punta de lanza con Azón y antes en la banda izquierda, un rol protagonista mucho mayor del que ahora tienen Valera, aunque el murciano está alternando la titularidad (6 partidos) con la suplencia (2), el ahora desaparecido Bakis tras el voto de confianza inicial del técnico y la nula aportación de Manu Vallejo, que ni juega (18 minutos en 8 partidos con Víctor). Esos tres futbolistas suponen a las arcas zaragocistas unos salarios que multiplican por en torno a 30 lo que percibe Liso.

El extremo tiene una cláusula de dos millones y, si el Zaragoza le hace ficha profesional para la próxima temporada, para la que pasaría a cobrar, salvo renovación, el mínimo de la categoría, que en la 24-25 está en 95.000 euros, tendrá 10 millones como blindaje. Esa decisión, como cualquiera a futuro en estos momentos en el Zaragoza a la espera de ratificar la salvación, no está tomada en todo caso. Y no son pocos los clubs que lo tienen en su agenda y ese muro de dos millones no es demasiado elevado viendo las prestaciones que ha dado desde su salto al primer equipo.

Ahora mismo el interés mayor es del Real Madrid, para incorporarlo a su filial en Primera RFEF, y del Villarreal, que en el B le podría dar plaza en Segunda si logran la permanencia. Antes de renovar, el Barcelona fue de largo el más interesado, pero también tuvieron al futbolista muy monitorizado en sus agendas la Roma, el Betis o el Girona.

Liso ya ha demostrado en estos partidos estar preparado para el fútbol profesional y aúna velocidad y potencia, además de capacidad de desequilibrio y también llegada, cualidades que le convierten en un futbolista muy codiciado, a lo que añade su juventud. El zaragozano deja claro, y así lo hizo renovando para tener ficha del Aragón, que su único deseo es seguir en La Romareda, porque "es el club de mi vida y quiero estar aquí, así que para mí supone una felicidad enorme poder disfrutar de mis compañeros y de mi ciudad. Es algo inigualable”, aseguró el pasado 24 de abril, pocos días después de su vital gol en el derbi.

En los tres últimos partidos en el once su importancia en ataque ha sido clara, con esa diana en El Alcoraz, donde su velocidad fue un incordio, también en Butarque con tres remates y siendo el zaragocista que más faltas recibió y con hasta seis disparos de los 23 que hizo el equipo el domingo pasado frente al Burgos. Uno de ellos al larguero contra el cuadro burgalés y con Caro ya batido en un precioso remate escorado en la derecha, desde fuera del área, que hubiera sido uno de los goles del año, para que en la acción posterior el disparo de Toni Moya diera en Grau y supusiera el empate antes del descanso.

