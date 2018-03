El Tecnyconta Zaragoza se rinde ante un rival muy sólido (100-77)

No pudo Tecnyconta Zaragoza importar un triunfo del Principado de Andorra (100-77). El choque amanecía con los de Cargol muy serios y marcando el ritmo, incluso abriendo diferencias en el arranque del segundo cuarto. Ahí un zarpazo local abrió una brecha antes de la pausa en que reaccionaron los locales y tomaron el mando del choque, que ya no dejaron hasta el final, evidenciando por qué es uno de los equipos más en forma de la ACB.

El encuentro nació con Blums y Neal de salida pero fueron los interiores – Dragovic y De Jong- quienes cargaron el inicio marcando una animada salida. Pronto entró Neal de triple desde la tronera a sumarse al choque (4-7) en tú a tú sobre el parqué andorrano. Jelinek y Sanè aprovecharon para poner por delante a los locales pero Blums desde el arco devolvía la delantera rojilla. Pero los interiores marcaban el ritmo con las asistencias de Bellas, cuando Drago en el poste bajo y De Jong forzaron el 0-8 de parcial y el tiempo local (11-16) pasado el ecuador del tramo. La reacción local llegó para el 16 iguales y las rotaciones con Barreiro, Suarez y Stoll a cancha. El empuje dio la delantera a los de Peñarroya pero De Jong desde el 4,60 empató a 18. Las mejores versiones de los rojillos amanecían en los momentos claves para seguir con la lucha paralela. Un triple de Neal y una recuperación de Tecnyconta Zaragoza dejó el tramo de color visitante.

Una técnica al banquillo local fueron tres puntos de Neal (libre +2) para abrir brecha +5. Tecnyconta arrancaba con un buen nivel defensivo para contener la reacción, incluso Suárez con un triple llegaba al +6 rojillo (25-31). Una antideportiva de Scholl dio un botín de 6 puntos (2 libres y un 3+1) a los locales para igualar. Volver a empezar. Cargoll devolvió a pista a los interiores titulares pero la inercia local con un excelente Shurna (36-31) provocó el tiempo zaragozano (min.14). Neal regresó a pista en plena falta de acierto anotador de los rojillos que perdían el tren de la paridad con unos locales dulces en la cancha paro que Neal, Drago y Blums con 6 puntos casi consecutivos acortasen la distancia, aunque lucha dejó la ventaja andorrana al descanso con todo por decidir.

Tras la pausa, el intento de buscar Tecnyconta la reacción lo respondió Shurna y Walker abriendo la diferencia. Neal cometió tres faltas consecutivas pero MoraBanc castigaba los errores rojillos para abrir una brecha considerable que alimentaba la desventaja aragonesa. Neal sumaba de tres para remar y volver a creer pero los locales estaban acertados y sólidos mientras Tecnyconta Zaragoza no lograba ese punto en defensa ni el acierto en ataque para limar las diferencias. Y eso que Neal acude siempre al rescate anotador y dejaba las gotas de calidad y de fe para remar. Aunque los rojillos no reblaban, la diferencia era grande, lo que no impidió la primera canasta de Stoll y un triple seguido del 4 visitante. Los locales administraban el timing con un acierto anotador sin que Tecnyconta Zaragoza obtuviera el premio a la oposición al potencial local. Los recortes rojillos los respondía el bloque de Peñarroya hasta dejar la victoria final en Andorra.